'Caldeirão com Mion' deste sábado (13) dá boas-vindas ao Brasil na Copa do Mundo

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (13) será temático da Copa do Mundo. Transmitida ao vivo em uma cidade cenográfia dos Estúdios Globo, a atração vai celebrar a data de estreia da Seleção Brasileira na competição com muita música, festa e churrasco.

O programa ainda contará com várias atividades remetentes à Copa. Uma delas será a exibição de uma entrevista especial na casa de Everaldo Marques, que irá narrar todos os jogos do Brasil.

No papo, Everaldo comenta que desde criança sonhava ter a profissão de narrador e relembra o início da carreira. Ele ainda levará Marcos Mion a um karaokê e mostra que cantar é um de seus principais hobbies.

Na música, o grupo Sorriso Maroto comanda o som embalando a torcida brasileira com grandes sucessos.

Veja também Zoeira Onde jantar no Dia dos Namorados em Fortaleza? Veja 7 restaurantes românticos Zoeira Tati Machado anuncia nova gravidez: “Mais um jeito de florescer”

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (13)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h05h, logo após a coleção "O Melhor da Escolinha"

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.