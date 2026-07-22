Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos

O último show do artista foi em março de 2025, durante o festival Lollapalooza.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 18:07
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Legenda: Jão também estaria planejando lançar um filme de anúncio de retorno durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida.
Foto: Instagram.

Buscas pelo nome do cantor Jão têm crescido nos últimos dias. Fãs apontam que o artista, que está há mais de um ano longe dos palcos e das redes sociais, deve fazer um comeback a qualquer momento.

Um dos principais sinais dos seus seguidores é exatamente a pesquisa pelo nome do cantor

Ao digitar “Jão” no buscador do Google, flores dentes-de-leão saltam na tela. A interação já teve mais de 2 milhões de acessos. As plantas estariam relacionadas à nova identidade musical.

O último show do artista foi em março de 2025, durante o festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

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TEASER NA TV

Jão também estaria planejando lançar um filme de anúncio de retorno durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, de acordo com informações do blog Notícias da TV.

Pelo horário da novela, a produção deve ir ao ar depois de 20h35 desta terça, por conta da mudança de horário da grade relacionada a transmissão do futebol.

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