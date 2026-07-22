Jão está voltando? Fãs apontam retorno do artista que está há mais de um ano longe dos palcos

Buscas pelo nome do cantor Jão têm crescido nos últimos dias. Fãs apontam que o artista, que está há mais de um ano longe dos palcos e das redes sociais, deve fazer um comeback a qualquer momento.
Um dos principais sinais dos seus seguidores é exatamente a pesquisa pelo nome do cantor.
Ao digitar “Jão” no buscador do Google, flores dentes-de-leão saltam na tela. A interação já teve mais de 2 milhões de acessos. As plantas estariam relacionadas à nova identidade musical.
O último show do artista foi em março de 2025, durante o festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
TEASER NA TV
Jão também estaria planejando lançar um filme de anúncio de retorno durante o intervalo da novela Quem Ama Cuida, da TV Globo, de acordo com informações do blog Notícias da TV.
Pelo horário da novela, a produção deve ir ao ar depois de 20h35 desta terça, por conta da mudança de horário da grade relacionada a transmissão do futebol.