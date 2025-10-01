Lollapalooza 2026 anuncia line-up por dia e inicia venda de ingressos
O evento acontece no Autódromo de Interlagos em março
A organização Lollapalooza anunciou a programação por dia de festival, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026 em São Paulo (SP). A venda dos ingressos começou nesta quarta-feira (1º).
Os valores iniciais, de meia à inteira, vão de R$ 460 a R$ 2,9 mil. Nomes do gêneros como rock alternativo, heavy metal, punk rock e grunge vão anima o público no Autódromo de Interlagos.
Line-up completo do Lolla 2026:
Sexta (20/03/2026)
- Sabrina Carpenter
- Deftones
- Doechii
- Kygo
- Interpol
- Ben Böhmer
- Edson Gomes
- Men I Trust
- Bunt.
- Viagra Boys
- DJ Diesel
- Horsegiirl
- Negra Li
- Aline Rocha
- Atkö
- Scalene
- Worst
- Terraplana
- Stefanie
- Bruna Strait
- Camila Jun
Sábado (21/03/2026)
- Chappell Roan
- Skrillex
- Lewis Capaldi
- Cypress Hill
- Brutalismus 3000
- Marina
- TV Girl
- Mu540
- Riize
- 2hollis
- N.I.N.A
- Foto em Grupo
- The Warning
- Hamdi
- Febre90s
- Agnes Nunes
- Varanda
- Cidade Dormitório
- Jadsa
- Blackat
- Crizin da Z.O.
- Marcelin O Brabo
- Artur Menezes
- Hurricanes
Domingo (22/03/2026)
- Tyler, The Creator
- Lorde
- Turnstile
- Peggy Gou
- Addison Rae
- Katseye
- Djo
- ¥ousuke ¥uk1matsu
- FBC
- Royel Otis
- The Dare
- Balu Brigada
- Mundo Livre S/A
- Róz
- Zopelar
- Idlibra
- Nina Maia
- Oruã
- Alírio
- Papisa
- Papangu
- Analu
- Jonabug
- Entropia
Ao todo, 71 nomes da música — sendo 17 estreantes no país, 38 nacionais e 33 atrações internacionais — estão na programação que acontece no Autódromo de Interlagos.
Veja também
O valor dos ingressos varia conforme o lote disponível e as vendas são Ticketmaster Brasil, no site ou na bilheteria física com endereço no site oficial do evento.