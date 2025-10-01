Diário do Nordeste
Lollapalooza 2026 anuncia line-up por dia e inicia venda de ingressos

O evento acontece no Autódromo de Interlagos em março

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:15)
Zoeira
Foto apresenta palco do Lollapalooza Brasil 2025. Um grande público está presente na frente do palco
Legenda: O line-up da edição 2026 do Lollapalooza Brasil conta com 71 artistas
Foto: Reprodução/Facebook/Lollapalooza Brasil

A organização Lollapalooza anunciou a programação por dia de festival, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026 em São Paulo (SP). A venda dos ingressos começou nesta quarta-feira (1º).

Os valores iniciais, de meia à inteira, vão de R$ 460 a R$ 2,9 mil. Nomes do gêneros como rock alternativo, heavy metal, punk rock e grunge vão anima o público no Autódromo de Interlagos.

Line-up completo do Lolla 2026:

Sexta (20/03/2026)

  • Sabrina Carpenter
  • Deftones
  • Doechii
  • Kygo
  • Interpol
  • Ben Böhmer
  • Edson Gomes
  • Men I Trust
  • Bunt.
  • Viagra Boys
  • DJ Diesel
  • Horsegiirl
  • Negra Li
  • Aline Rocha
  • Atkö
  • Scalene
  • Worst
  • Terraplana
  • Stefanie
  • Bruna Strait
  • Camila Jun

Sábado (21/03/2026)

  • Chappell Roan
  • Skrillex
  • Lewis Capaldi
  • Cypress Hill
  • Brutalismus 3000
  • Marina
  • TV Girl
  • Mu540
  • Riize
  • 2hollis
  • N.I.N.A
  • Foto em Grupo
  • The Warning
  • Hamdi
  • Febre90s
  • Agnes Nunes
  • Varanda
  • Cidade Dormitório
  • Jadsa
  • Blackat
  • Crizin da Z.O.
  • Marcelin O Brabo
  • Artur Menezes
  • Hurricanes

Domingo (22/03/2026)

  • Tyler, The Creator
  • Lorde
  • Turnstile
  • Peggy Gou
  • Addison Rae
  • Katseye
  • Djo
  • ¥ousuke ¥uk1matsu
  • FBC
  • Royel Otis
  • The Dare
  • Balu Brigada
  • Mundo Livre S/A
  • Róz
  • Zopelar
  • Idlibra
  • Nina Maia
  • Oruã
  • Alírio
  • Papisa
  • Papangu
  • Analu
  • Jonabug
  • Entropia

Ao todo, 71 nomes da música — sendo 17 estreantes no país, 38 nacionais e 33 atrações internacionais — estão na programação que acontece no Autódromo de Interlagos.

O valor dos ingressos varia conforme o lote disponível e as vendas são Ticketmaster Brasil, no site ou na bilheteria física com endereço no site oficial do evento. 

