Kim Cattrall se casa em Londres em cerimônia íntima

Kim Cattrall, eternizada como Samantha Jones em na série televisiva "Sex and the City", oficializou a união com Russell Thomas, 55, em uma cerimônia discreta realizada na quinta-feira (4), em Londres. A imagem, publicada pela atriz nas redes sociais, mostra a artista radiante na subsede da prefeitura de Chelsea, onde apenas 12 convidados acompanharam o momento.

O look escolhido por Kim, 69 anos, foi assinado por Patricia Field, figurinista responsável pelo estilo icônico de "Sex and the City". A atriz usou blazer Dior combinado a uma saia de tule, além de luvas Cornelia James e um chapéu criado por Philip Treacy, renomado designer irlandês conhecido por vestir celebridades como Lady Gaga e Kate Middleton.

Este é o quarto casamento da artista, que está há nove anos com Thomas, engenheiro de som. Em junho, Kim falou sobre o companheiro em entrevista ao The Times. "Ele era originalmente um ator. Teve uma vida incrivelmente interessante e fez tudo o que quis. Ele é meio que um rebelde, o que eu amo", declarou.

Cattrall segue ativa na carreira e participou recentemente da segunda temporada de "And Just Like That", derivada de "Sex and the City", retomando brevemente o papel que a consagrou.