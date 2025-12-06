Kim Cattrall se casa em Londres em cerimônia íntima
Atriz de "Sex and the City" celebrou união com Russell Thomas diante de poucos convidados.
Kim Cattrall, eternizada como Samantha Jones em na série televisiva "Sex and the City", oficializou a união com Russell Thomas, 55, em uma cerimônia discreta realizada na quinta-feira (4), em Londres. A imagem, publicada pela atriz nas redes sociais, mostra a artista radiante na subsede da prefeitura de Chelsea, onde apenas 12 convidados acompanharam o momento.
O look escolhido por Kim, 69 anos, foi assinado por Patricia Field, figurinista responsável pelo estilo icônico de "Sex and the City". A atriz usou blazer Dior combinado a uma saia de tule, além de luvas Cornelia James e um chapéu criado por Philip Treacy, renomado designer irlandês conhecido por vestir celebridades como Lady Gaga e Kate Middleton.
Este é o quarto casamento da artista, que está há nove anos com Thomas, engenheiro de som. Em junho, Kim falou sobre o companheiro em entrevista ao The Times. "Ele era originalmente um ator. Teve uma vida incrivelmente interessante e fez tudo o que quis. Ele é meio que um rebelde, o que eu amo", declarou.
Cattrall segue ativa na carreira e participou recentemente da segunda temporada de "And Just Like That", derivada de "Sex and the City", retomando brevemente o papel que a consagrou.