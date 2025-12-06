Diário do Nordeste
Rafa Kalimann emociona ao ler carta aberta para a filha Zuza

Atriz compartilhou mensagem carinhosa sobre a gravidez.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Rafa Kalimann, grávida, fazendo selfie ao ar livre, mostrando a barriga, com boné e óculos de sol.
Legenda: Rafa Kalimann espera sua primeira filha com Nattan.
Foto: Reprodução/Instagram.

Rafa Kalimann, 32, publicou nas redes sociais uma carta aberta para a filha, Zuza, fruto da relação com o cantor Nattan, 27. A bebê deve nascer até o início de 2026. No vídeo, o casal aparece caminhando pela praia enquanto troca carinhos ao som de “A Vida é Boa com Você”, de Bryan Behr.

“Oi, filha, dessa vez a carta vai ser em voz alta. Começo te falando que você foi a melhor coisa que aconteceu aqui, e que sua espera é doce, familiar e aconchegante. Talvez, pelo fato de eu sonhar com sua chegada desde muito nova, ter pensado tanto em como seria gerar você e com nosso encontro". 

Em tom emocionado, Rafa narra o quanto a maternidade tem transformado sua vida. “Estou recebendo a graça de ver nascer em mim uma versão que não existia antes. Falta pouco agora... e quero muito te contar que por aqui você tem duas pessoas que já carregam um amor indecifrável por você. Nós ainda não sabemos bem como é esse amor, não entendemos ao certo como ele reverbera aqui, só que é profundo, intenso e já muito protetor". 

A atriz afirmou que a chegada de Zuza foi planejada e desejada e falou sobre a mistura de ansiedade e inseguranças que tem vivido. “Talvez você ouça ainda aí nossos desabafos por não termos certezas sobre como vai ser sua chegada, se conseguiremos ser bons pais, se faremos tudo certo e o quanto já rimos das nossas óbvias inseguranças de quem só vai aprender na prática. Também tem choro no banheiro, questionamentos, medos e oscilações nas emoções e me perdoa se não consigo te blindar de tanto sentir, também é nossa primeira vez vivendo isso e tudo é muito profundo". 

teaser image
Mylena Gadelha

Timothée Chalamet entra na fila para 'carteirinha de brasileiro' e encanta CCXP

teaser image
Zoeira

Karoline Lima e Léo Pereira reatam relacionamento

teaser image
Verso

Show do Guns N’ Roses reabre portas para turnês internacionais em Fortaleza?

Ela voltou a se declarar à filha e ao companheiro, mencionando a preparação para recebê-la. “Tudo já tem um cheirinho de novidade, de amor puro. Estamos nascendo de novo pra te ver nascer. Vou sentir saudades dos seus chutinhos, de sermos só uma, de saber que tem dois corações batendo em um só corpo, que você se forma um pouquinho a cada dia, da barrigona enorme que a mamãe está”, escreveu.

Foto que anunciou a reconciliação do jogador do Flamengo Léo Pereira e da influenciadora Karoline Lima,
Zoeira

Karoline Lima e Léo Pereira reatam relacionamento

Casal divulgou retorno nas redes sociais. Eles tinham se separado em setembro.

Maria Clarice Sousa*
Há 2 horas
Jovem mulher sorri ao lado dos pais visivelmente emocionados, após presenteá-los com um apartamento.
Zoeira

Cearense emociona ao fazer surpresa e dar apartamento aos pais

A professora de francês Thaiany Mota surpreendeu o pai garçom e a mãe diarista com imóvel em Fortaleza.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Friends, Casablanca e Harry Potter são alguns dos filmes que podem chegar na Netflix.
Zoeira

'Friends', 'Casablanca' e 'Harry Potter': Veja títulos que podem chegar na Netflix

Com a compra da Warner Bros, o catálogo da HBO Max pode ser contemplado pelo streaming.

Redação
05 de Dezembro de 2025
O filme reconstrói o resgate de 72 reféns mantidos na residência do embaixador japonês, em 1997.
Zoeira

Filme peruano comparado ao longa brasileiro 'Tropa de Elite' vira fenômeno

"Chavín de Huántar: o resgate do século" alcançou 1 milhão de espectadores e gerou debate

Redação
05 de Dezembro de 2025
foto de Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond.
Zoeira

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb desabafa em campanha contra violência doméstica

Modelo fez um desabafo sobre um relacionamento abusivo que viveu.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o ator Cary-Hiroyuki Tagawa, caracterizado do personagem Shang Tsung no filme Mortal Kombat, de 1995.
Zoeira

Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat', aos 75 anos

Saiba a causa do falecimento e relembre trabalhos do artista.

Carol Melo
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra a participante do reality show A Fazenda 17, Tàmires Assîs, em close-up, com top azul-acinzentado, colar preto e feição que denota tristeza ou desapontamento, após ser eliminada na 11ª roça do programa.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Tàmires é eliminada na 11ª roça

A peoa foi a menos votada e deixou o reality nessa quinta-feira (4).

Redação
05 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Guimarães ao lado do irmão Babal Guimarães. Ambos estão de blusa branca. Lucas está à esquerda, de boné amarelo com detalhes verdes, e Babal está à direita, de óculos escuro e cordão prata.
Zoeira

Lucas Guimarães reage a agressão e pede prisão do irmão

Apresentador chorou ao vivo e incentivou denúncia da cunhada.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Participantes da A Fazenda.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem você acha que deve sair do reality

11ª roça é definida ao vivo nesta quinta-feira (4).

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem da cor Cloud Dancer escolhida como cor do ano de 2026 pela Pantone.
Zoeira

Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026

Tom descrito como "neutro branco elevado" representa sussurro de calma.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem de câmera de segurança mostrando calçada e rua deserta à noite, com Babal Guimarães e namorada pessoas próximas a uma parede revestida de azulejos e um banco verde, iluminação urbana visível ao fundo. Imagem usada em matéria sobre influenciador agredir mulher.
Zoeira

Babal Guimarães agride namorada na porta de prédio em Maceió

Essa é a terceira vez que Babal se envolve em um caso de agressão contra mulheres.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Pessoa usando boné claro e colar preto com dispositivo circular, em ambiente rústico com parede decorativa vermelha e painel têxtil ao fundo.
Zoeira

Parcial da Enquete A Fazenda aponta Mesquita como eliminado

11ª roça é definida ao vivo nesta quinta-feira (4).

Redação
04 de Dezembro de 2025
Gabriel começou a dançar profissionalmente aos 15 anos.
Zoeira

Cearense supera 250 bailarinos e é escolhido para dançar com Léo Santana

Gabriel Sinésio relatou trajetória, desafios e emoção de integrar o projeto “LS 20 anos – DNA de GG”.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Cantora Rosalía posando com as mãos sobre o peito, cabelo escuro ondulado e um halo de vinil translúcido.
Zoeira

Rosalía faz show no Brasil em 2026; veja valor dos ingressos

Confira os preços e setores da apresentação da cantora.

Carol Melo
04 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso sorrindo com um lenço colorido na cabeça, sentada em uma cama de hospital com equipamentos médicos ao fundo.
Zoeira

Isabel Veloso volta à UTI após nova dificuldade respiratória

Influenciadora está estável e em observação, segundo o marido.

Redação
04 de Dezembro de 2025
foto do ator Matthew Perry.
Zoeira

Médico que forneceu cetamina a Matthew Perry é condenado

Profissional entregou sua licença profissional e ficou sob custódia.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Colegam mostra imagens de Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Tàmires Assîs, participantes de A Fazenda que disputam a 11ª roça.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Saory e Tàmires disputam a preferência do público.

Carol Melo
04 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Dudu Camargo, participante do reality show a Fazenda, durante a Prova do Fazendeiro, usando macacão azul com gola polo e logotipo de um chapéu, com expressão de concentração ou apreensão.
Zoeira

Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro pela quarta vez

Resultado definiu a 11ª roça de "A Fazenda 17".

Redação
04 de Dezembro de 2025
Lia Khey foi uma das grandes personagens do BBB 10.
Zoeira

Lia Khey negocia retorno ao BBB 26 como veterana, diz colunista

Globo quer resgatar nomes marcantes da era Pedro Bial para a nova edição.

Redação
03 de Dezembro de 2025