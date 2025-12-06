Rafa Kalimann emociona ao ler carta aberta para a filha Zuza

Rafa Kalimann, 32, publicou nas redes sociais uma carta aberta para a filha, Zuza, fruto da relação com o cantor Nattan, 27. A bebê deve nascer até o início de 2026. No vídeo, o casal aparece caminhando pela praia enquanto troca carinhos ao som de “A Vida é Boa com Você”, de Bryan Behr.

“Oi, filha, dessa vez a carta vai ser em voz alta. Começo te falando que você foi a melhor coisa que aconteceu aqui, e que sua espera é doce, familiar e aconchegante. Talvez, pelo fato de eu sonhar com sua chegada desde muito nova, ter pensado tanto em como seria gerar você e com nosso encontro".

Em tom emocionado, Rafa narra o quanto a maternidade tem transformado sua vida. “Estou recebendo a graça de ver nascer em mim uma versão que não existia antes. Falta pouco agora... e quero muito te contar que por aqui você tem duas pessoas que já carregam um amor indecifrável por você. Nós ainda não sabemos bem como é esse amor, não entendemos ao certo como ele reverbera aqui, só que é profundo, intenso e já muito protetor".

A atriz afirmou que a chegada de Zuza foi planejada e desejada e falou sobre a mistura de ansiedade e inseguranças que tem vivido. “Talvez você ouça ainda aí nossos desabafos por não termos certezas sobre como vai ser sua chegada, se conseguiremos ser bons pais, se faremos tudo certo e o quanto já rimos das nossas óbvias inseguranças de quem só vai aprender na prática. Também tem choro no banheiro, questionamentos, medos e oscilações nas emoções e me perdoa se não consigo te blindar de tanto sentir, também é nossa primeira vez vivendo isso e tudo é muito profundo".

Ela voltou a se declarar à filha e ao companheiro, mencionando a preparação para recebê-la. “Tudo já tem um cheirinho de novidade, de amor puro. Estamos nascendo de novo pra te ver nascer. Vou sentir saudades dos seus chutinhos, de sermos só uma, de saber que tem dois corações batendo em um só corpo, que você se forma um pouquinho a cada dia, da barrigona enorme que a mamãe está”, escreveu.