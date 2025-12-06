Karoline Lima e Léo Pereira reatam relacionamento

A influenciadora Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira oficializaram a retomada do namoro por meio de uma publicação conjunta no Instagram, com fotos do casal, nessa sexta-feira (5).

A reconciliação ocorre cerca de dois meses depois de o término ser confirmado publicamente.

Histórico da relação

Karoline e Léo começaram a se relacionar em dezembro de 2023. A formalização pública ocorreu em fevereiro de 2024.

No dia 26 de setembro de 2025, Karoline confirmou o fim do namoro e removeu fotos com o jogador de suas redes sociais.

O término repercutiu nas redes sociais após mudanças imediatas nos perfis, incluindo o fato de ambos deixarem de se seguir, e pela interrupção das publicações que Karoline costumava fazer em apoio ao Flamengo, clube de Léo.

Rumores e indícios de reconciliação

Nos meses seguintes ao término, surgiram sinais de uma possível reconciliação:

No fim de outubro, Karoline voltou a seguir Léo nas redes sociais, o que reacendeu especulações. Eles também foram vistos juntos em um almoço no Rio de Janeiro.

Em novembro, Léo compartilhou uma mensagem de reflexão sobre “erro” e “tentativas”, o que muitos interpretaram como indício de mudança de postura em relação à ex-parceira.

Declaração pública e reencontro durante festa do clube

Na última quinta-feira (4), durante festa de comemoração pelos títulos da Flamengo, que incluem a Copa Libertadores da América e o Brasileirão, Léo Pereira fez uma declaração a Karoline no palco, em frente a torcedores e convidados.

Em vídeos publicados nas redes, ele disse algo como: “Momento especial desse, não poderia não [falar] para essa pessoa especial voltar para a minha vida. Te amo”. Na sequência, o casal se beijou.

No dia seguinte, veio a publicação no Instagram, com nova declaração: “Eu quero você todos os dias, se o destino nos uniu é porque temos muito pra viver. TE AMO”.

Dias antes, no entanto, surgiram rumores em perfis de entretenimento nas redes sociais, de que Flávia Saraiva teria sido vista deixando uma festa de comemoração do Flamengo acompanhada de Léo Pereira, no último domingo (30). O jornal Extra diz que a ginasta teria dormido na casa do jogador do Flamengo.

Diante da repercussão, a assessoria de imprensa de Flávia enviou uma nota ao Gshow negando qualquer vínculo afetivo com o jogador e informando que ela não mantém relacionamento com ninguém no momento.

Após a disseminação dos rumores, a ginasta desativou os comentários das publicações mais recentes nas redes sociais.

Contexto de polêmicas e repercussão pública

A relação entre Karoline e Léo envolveu polêmicas desde o início, em parte por seus históricos afetivos. Karoline teve um relacionamento com o jogador Éder Militão, pai de sua filha. E Léo era casado com a influenciadora Tainá Castro, mãe dos seus filhos.

Após as separações dos dois casais, Karoline e Léo passaram a se relacionar, enquanto Tainá e Éder firmaram um casamento juntos.

Segundo o jornal Extra, o término em setembro foi motivado pelo desgaste no relacionamento, divergências sobre a exposição nas redes sociais e rumores sobre festas e atitudes do jogador que teriam gerado desconforto. Karoline declarou, na época: “Ele nunca foi pego de surpresa... Nunca fiz nada sem aprovação”.

Nos meses seguintes, as especulações sobre uma volta cresceram. O retorno das interações nas redes e reencontros públicos culminaram na oficialização da reconciliação.

*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari.