Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, voltou a falar da vida amorosa ao assumir publicamente o namoro com Michel Brito. Discreta desde o término com o ator Sandro Pedroso, ex-companheiro de Susana Vieira, a influenciadora decidiu dividir o novo momento com os seguidores.

A confirmação veio por meio de um álbum de fotos publicado no Instagram, em que Jéssica aparece ao lado do novo parceiro. Na legenda, ela celebrou o início do relacionamento ao escrever: "Primeiro mês de muitos".

Michel também comentou a publicação e declarou seu carinho: "Meu inesperado mais esperado. Que Deus nos abençoe sempre com muitos outros meses e momentos juntos".

Casamento de Jéssica com Sandro Pedroso

Jéssica foi casada com Sandro Pedroso até 2020. Da relação, nasceu Noah, hoje com 9 anos. No começo deste ano, a influenciadora falou abertamente sobre os motivos do fim do casamento e não poupou sinceridade ao afirmar: “Sinceramente, acho que todos sabem. Não dava certo. Não tinha nenhuma compatibilidade. Ele não era homem para mim e meu pai estava certo desde o início”.

Desde então, ela vinha mantendo a vida pessoal longe dos holofotes, até decidir assumir o novo relacionamento.