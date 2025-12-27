Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

Jéssica Beatriz Costa compartilhou fotos com o novo amor nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Jéssica apareceu sorridente nas redes sociais com o novo amor.
Legenda: Jéssica apareceu sorridente nas redes sociais com o novo amor.
Foto: Reprodução/Instagram.

Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, voltou a falar da vida amorosa ao assumir publicamente o namoro com Michel Brito. Discreta desde o término com o ator Sandro Pedroso, ex-companheiro de Susana Vieira, a influenciadora decidiu dividir o novo momento com os seguidores.

A confirmação veio por meio de um álbum de fotos publicado no Instagram, em que Jéssica aparece ao lado do novo parceiro. Na legenda, ela celebrou o início do relacionamento ao escrever: "Primeiro mês de muitos".

Michel também comentou a publicação e declarou seu carinho: "Meu inesperado mais esperado. Que Deus nos abençoe sempre com muitos outros meses e momentos juntos".

Veja também

teaser image
Zoeira

Lucca Picon confirma namoro com Luana Maia

teaser image
Zoeira

Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha

Casamento de Jéssica com Sandro Pedroso

Jéssica foi casada com Sandro Pedroso até 2020. Da relação, nasceu Noah, hoje com 9 anos. No começo deste ano, a influenciadora falou abertamente sobre os motivos do fim do casamento e não poupou sinceridade ao afirmar: “Sinceramente, acho que todos sabem. Não dava certo. Não tinha nenhuma compatibilidade. Ele não era homem para mim e meu pai estava certo desde o início”.

Desde então, ela vinha mantendo a vida pessoal longe dos holofotes, até decidir assumir o novo relacionamento.

Jéssica apareceu sorridente nas redes sociais com o novo amor.
Zoeira

Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

Jéssica Beatriz Costa compartilhou fotos com o novo amor nas redes sociais.

Redação
Há 13 minutos
Lucca Picon é ator e Luana é produtora.
Zoeira

Lucca Picon confirma namoro com Luana Maia

Ator publicou fotos ao lado da irmã de Bruna Marquezine e declarou: “Te amo”.

Redação
Há 35 minutos
Casal Li Martins e JP Mantovani.
Zoeira

Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha

Após a morte do marido em acidente de trânsito, cantora enfrenta dificuldades para se manter financeiramente.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Retrato do músico com cabelo preto volumoso e despenteado, maquiagem escura nos olhos e expressão séria, iluminado por uma luz azul intensa. Ele veste uma camisa azul e olha diretamente para a câmera.
Zoeira

Morre Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, aos 65 anos

Segundo comunicado da banda, o músico faleceu após “uma breve doença, em casa, durante o Natal”.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Apresentador Galvão Bueno discusa na Alece.
Zoeira

Família atualiza estado de saúde de Galvão Bueno; narrador deve receber alta neste sábado (27)

O comunicador já havia sido internado no último mês de novembro por pneumonia.

Redação
26 de Dezembro de 2025
fotos de indicados ao oscar 2025.
Zoeira

Antes do Oscar 2026, veja quem foram os vencedores em 2025

A 98ª edição está marcada para 15 de março de 2026.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Ex-BBB Paulinha é branca loira em duas fotos diferentes. À esquerda, está de óculos escuros, chapéu preto e vestido preto, sentada em um sofá. À direita, está com blusa branca e segurando cupons de loteria da Caixa, sorrindo. Foto usada em matéria sobre banco abrir processo contra a mulher.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite é processada pela Caixa por atuar com bolões de loteria

A empresa da influenciadora, Unindo Sonhos, nega qualquer irregularidade.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Pamella Holanda celebrou o Natal ao lado de Ivis e da filha do casal.
Zoeira

Pamella Holanda celebra Natal com DJ Ivis e divide seguidores

Influenciadora publica registro com o cantor e a filha do casal.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Conjunto de pedras de quartzo rosa em uma superfície escura ao lado de uma pequena maleta de pano roxa com fechamento de cordão.
Zoeira

A pedra regente de 2026: descubra qual cristal usar para proteção e prosperidade

Sintonize sua vibração com a energia de inícios e coragem que dominará o próximo ciclo.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Quatro atores no filme Anaconda. Dois deles estão conversando, enquanto outros dois estão gravando em uma câmera no fundo.
Zoeira

Selton Mello estreia em 'Anaconda', mas revela nunca ter visto filme original

Ator foi elogiado pela imprensa internacional pela atuação no longa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Um homem de máscara preta cobrindo os olhos e beijando a mão de uma mulher trajando um vestido cinza e máscara no rosto.
Zoeira

Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

Novos episódios chegam à Netflix no dia 29 de janeiro.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso, sorridente com cabelo raspado e tatuagens no braço, apoiada em um sofá ou almofada.
Zoeira

Isabel Veloso deixa ventilação mecânica após 21 dias na UTI

Pai celebrou a evolução da influenciadora internada em Curitiba.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Retrato de família mostrando Fausto Silva, o filho e outro homem felizes à mesa, com taças de vinho.
Zoeira

Faustão celebra Natal em família e surge sorridente em foto rara

Apresentador aparece ao lado do filho João Silva em registro especial.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Cantora Mariah Carey com cabelos cacheados e loiros segurando um microfone e sorrindo para as câmeras.
Zoeira

Mariah Carey vence processo por plágio de 'All I Want for Christmas is You'

Cantora deve receber indenização por processo considerado "sem fundamento".

Redação
25 de Dezembro de 2025
Imagem de famosos como Virginia e Zé Felipe na véspera de natal.
Zoeira

Confira looks de famosos na véspera de Natal

Artistas e celebridades apostaram em tons temáticos para a noite da ceia.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Roberto Carlos fez questão de homenagear Erasmo Carlos em show.
Zoeira

Roberto muda letra de 'Amigo' em tributo a Erasmo Carlos

Cantor emocionou o público ao citar o parceiro no especial de fim de ano.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Diogo e Paolla com roupas pretas abraçados.
Zoeira

Diogo Nogueira foi surpreendido com fim do namoro com Paolla, diz site

Cantor não esperava decisão da atriz em meio a novo projeto e turnê.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Imagem de Letícia Birkheuer com a mão no rosto, de camisa branca com detalhes de renda
Zoeira

Letícia Birkheuer reage a vídeo do filho e fala em alienação

Ex-atriz comenta acusações, contesta versão do adolescente e detalha disputa judicial.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Paolla Oliveira e o avô.
Zoeira

Paolla Oliveira se despede do avô e presta homenagem nas redes

Atriz lamentou a perda do pai de sua mãe e recebeu apoio da família.

Redação
23 de Dezembro de 2025
foto selfie da influenciadora e empresária Lorena Maria.
Zoeira

Lorena Maria registra BO contra MC Daniel por crimes graves

Influenciadora cita difamação, injúria, ameaça e falsa identidade.

Redação
23 de Dezembro de 2025