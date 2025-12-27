Lucca Picon confirma namoro com Luana Maia

O ator Lucca Picon, conhecido por seu trabalho em “Malhação”, usou as redes sociais para oficializar o namoro com Luana Maia, irmã da atriz Bruna Marquezine. A confirmação veio por meio de um álbum de fotos publicado no Instagram, acompanhado de uma declaração direta e afetiva.

Os boatos sobre o envolvimento dos dois começaram ainda em setembro, após aparições juntos em um festival. Agora, o artista decidiu tornar o relacionamento público ao compartilhar registros que mostram o casal em diferentes momentos da rotina, como passeios, idas a shows, encontros em restaurantes, comendo pastel de feira e curtindo um dia de praia.

Na legenda, Lucca deixou de lado um texto longo, mas revelou que o namoro começou em 3 de outubro. A mensagem foi encerrada com um coração e a frase “Te amo”. Luana respondeu nos comentários com “te amo, meu amor”, reforçando o clima de romance.

A postagem também recebeu o carinho de amigos famosos. Entre eles, João Guilherme, ex-namorado de Bruna Marquezine, que comentou: “Lindos que amo”.

Quem é Lucca Piccon

Natural de Santa Catarina, Lucca Picon é filho do surfista francês Miky Picon. Ele estreou na TV em 2019, interpretando Henrique em “Malhação: Toda Forma de Amar”, e também integrou o elenco da série “De Volta aos 15”.

Luana Maia trabalha como produtora e mantém um perfil discreto, preferindo uma vida mais reservada, apesar da proximidade com o universo artístico por ser irmã de Bruna Marquezine.