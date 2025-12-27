Governanta agradece Virginia por realizar sonho de conhecer o mar

Fran Chagas, governanta da casa de Virginia Fonseca, emocionou seguidores ao contar que realizou um grande sonho graças à patroa: conhecer o mar. A funcionária revelou nas redes sociais que ganhou uma viagem para Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, onde aproveitou passeios por ilhas e até andou de moto aquática.

Ao compartilhar registros do momento, Fran fez questão de demonstrar gratidão. “Minha primeira vez no Rio de Janeiro com essa turma animada. Obrigada, meninas. E obrigada, patroa, pelo que me proporcionou. Nesse final de semana foi realizado um dos meus sonhos. Mais uma vez foi muito maravilhoso. Patroa de milhões eu tenho”, escreveu.

A publicação rapidamente recebeu elogios de internautas, que destacaram a atitude de Virginia com a equipe.

“Fico muito feliz em ver vocês felizes e muito orgulhosa de sua patroa fazer parte desse sonho seu. Acho lindo o que ela fez e faz com os funcionários. Parabéns por reconhecer o trabalho de vocês”, comentou uma seguidora. Outra reforçou: “É lindo o reconhecimento de ambas as partes. Ótima patroa e ótima funcionária, por isso estão juntas e que permaneçam assim”.

Essa não foi a primeira conquista de Fran com o apoio da influenciadora. Em julho, ela contou que conseguiu comprar uma moto e um apartamento após começar a trabalhar com Virginia.

Na ocasião, agradeceu publicamente: “Venho aqui agradecer em primeiro lugar a Deus e depois a você, minha patroa, por todas as oportunidades que tem me dado. Obrigada pela confiança, pelo carinho, por acreditar no meu potencial, no meu trabalho. Gratidão é pouco perto de tudo que eu tenho por você”.