Virginia se declara a Lucas Guedez após treta do ‘brisadeiro’

Virginia Fonseca se pronunciou nesta sexta-feira (26) após a repercussão do desentendimento entre Lucas Guedez e Carlinhos Maia envolvendo o chamado “brisadeiro”, doce citado durante a festa de Natal promovida pela influenciadora.

Sem entrar diretamente na confusão, Virginia usou os Stories do Instagram para publicar um print de uma chamada de vídeo com Lucas Guedez. Na mensagem, fez uma declaração carinhosa ao amigo: “Te amo para sempre e está faltando você aqui”. A empresária está passando dias de descanso em Trancoso, na Bahia, acompanhada do namorado, Vini Jr.

A manifestação ocorreu poucas horas depois de Carlinhos Maia afirmar publicamente que Lucas também teria consumido o doce durante a confraternização realizada na última terça-feira (23). O clima esquentou quando Lucas comentou “sem noção” em uma publicação que criticava a atitude de Carlinhos.

Em resposta, o humorista rebateu com ironia: “O bicho cê comeu também. Eu levei um pedaço e dei, comeu eu e você. Tá se doendo mais do que é. Calma, não vai perder seu cargo não”.

Na sequência, Carlinhos ainda direcionou um conselho a Virginia, sugerindo que ela se afastasse de pessoas interesseiras: “Desapega desse bando de bajulador que anda com você. Eu passei 10 anos da minha vida para entender isso”.

Polêmica

A polêmica começou após Carlinhos relatar nas redes sociais que teria consumido o doce durante o evento. “Eu comi brisadeiro, maconha dentro, fiquei muito doido. Eu já me acho, aí como o negócio que deixa a pessoa mais pra cima ainda, aí acabou. Não vou mentir, eu sabia que tinha maconha no brigadeiro, comi porque eu quis”, afirmou.

Depois disso, o humorista voltou a se justificar e minimizou a situação, alegando que o momento aconteceu entre adultos e sem a presença de crianças. “Foi legal, a gente curtiu, se divertiu, tinha criança nenhuma em volta. Foi massa, tá tudo bem. Já pedi desculpas pra quem realmente importa, foi realmente sem noção, mas eu sou sem filtro e as pessoas sabem que eu sou assim”, declarou.