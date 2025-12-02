'Beleza interior vale mais', diz Virginia sobre críticas a Vini Jr.
Influenciadora defende o jogador após comentários ofensivos sobre sua aparência.
A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou após Vini Jr. voltar a ser alvo de comentários depreciativos nas redes sociais. Sem hesitar, ela saiu em defesa do jogador do Real Madrid, destacando que a discussão sobre aparência costuma revelar mais sobre quem critica do que sobre o alvo dos ataques.
Virginia afirmou que o namorado já está acostumado a lidar com esse tipo de situação, mas reforçou que a percepção pública deveria ir muito além do visual. “Acho que vai muito além de beleza”, disse.
Para ela, o que define Vini é seu caráter. “A beleza interior vale muito mais do que a beleza exterior, e o Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa incrível, daquelas que quem conhece, se apaixona. É impossível não se apaixonar por ele”, declarou.
Perfumes íntimos
Durante a entrevista ao Portal Leo Dias, a influenciadora também contou uma curiosidade sobre o relacionamento: ela costuma presentear o atleta com fragrâncias de sua linha WePink. Entre risos, revelou que uma delas faz sucesso.
Tem um perfume que é afrodisíaco e chama atenção mesmo. É você passar e chamar atenção, é bizarro”, brincou. “Aí tem que perguntar para ele o que conquistou, mas eu faço minha parte, fico cheirosa”.
Virginia voltou a reforçar que, apesar dos comentários negativos, o que realmente importa é quem Vini Jr. é fora dos holofote, alguém, segundo ela, impossível de não admirar.