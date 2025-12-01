Kerline anuncia pausa nas redes após morte do pai

A influenciadora cearense Kerline Cardoso, conhecida por suas participações no "BBB21" e em "A Fazenda 14", comunicou nesta segunda-feira (1º) a morte do pai. A causa do falecimento não foi divulgada. Em nota publicada em seus stories, ela informou que deixará temporariamente as redes sociais.

No comunicado, Kerline relatou que o pai morreu nesse domingo (30). “A influenciadora Kerline, por meio de sua assessoria, informa com profundo pesar o falecimento de seu pai no último domingo, 30/11”, diz o texto inicial.

A ex-BBB explicou que a decisão de se afastar tem como objetivo priorizar o acolhimento familiar. “Esse é um momento de grande dor e sensibilidade para ela e toda sua família. Por isso, Kerline se afastará temporariamente das redes sociais para viver o luto com calma, acolher o coração e estar presente ao lado de seus familiares".

Veja também Zoeira Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento Zoeira Marina Alves volta a trabalhar após 4 anos afastada para tratar câncer

'Carinho, respeito e solidariedade'

A nota termina com um agradecimento aos seguidores pelo apoio neste período difícil. “Ela agradece imensamente todo o carinho, respeito e solidariedade que vem recebendo. Nestes dias de recolhimento, toda mensagem de apoio é recebida com gratidão”, concluiu.

Kerline ganhou notoriedade no "BBB21", onde foi a primeira eliminada da edição. Depois, integrou o elenco de "A Fazenda 14", em 2022, deixando o programa como a 11ª eliminada, após disputa com Bárbara Borges e Moranguinho.