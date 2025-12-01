Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Kerline anuncia pausa nas redes após morte do pai

Influenciadora comunicou o falecimento e disse que viverá o luto em recolhimento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Kerline é cearense e gannhou fama nacional ao participar do BBB 21.
Legenda: Kerline é cearense e gannhou fama nacional ao participar do BBB 21.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora cearense Kerline Cardoso, conhecida por suas participações no "BBB21" e em "A Fazenda 14", comunicou nesta segunda-feira (1º) a morte do pai. A causa do falecimento não foi divulgada. Em nota publicada em seus stories, ela informou que deixará temporariamente as redes sociais.

No comunicado, Kerline relatou que o pai morreu nesse domingo (30). “A influenciadora Kerline, por meio de sua assessoria, informa com profundo pesar o falecimento de seu pai no último domingo, 30/11”, diz o texto inicial.

A ex-BBB explicou que a decisão de se afastar tem como objetivo priorizar o acolhimento familiar. “Esse é um momento de grande dor e sensibilidade para ela e toda sua família. Por isso, Kerline se afastará temporariamente das redes sociais para viver o luto com calma, acolher o coração e estar presente ao lado de seus familiares". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

teaser image
Zoeira

Marina Alves volta a trabalhar após 4 anos afastada para tratar câncer

'Carinho, respeito e solidariedade'

A nota termina com um agradecimento aos seguidores pelo apoio neste período difícil. “Ela agradece imensamente todo o carinho, respeito e solidariedade que vem recebendo. Nestes dias de recolhimento, toda mensagem de apoio é recebida com gratidão”, concluiu.

Kerline ganhou notoriedade no "BBB21", onde foi a primeira eliminada da edição. Depois, integrou o elenco de "A Fazenda 14", em 2022, deixando o programa como a 11ª eliminada, após disputa com Bárbara Borges e Moranguinho.

Kerline é cearense e gannhou fama nacional ao participar do BBB 21.
Zoeira

Kerline anuncia pausa nas redes após morte do pai

Influenciadora comunicou o falecimento e disse que viverá o luto em recolhimento.

Redação
Há 51 minutos
Silvio Santos deixou as seis filhas como herdeiras, além da esposa, Íris Abravanel.
Zoeira

Perícia vai redefinir valor da fortuna de Silvio Santos

Justiça determina análise independente após disputa sobre R$ 429 milhões no exterior.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Marina Alves com máscara sorri e segura um buquê de flores embrulhado em verde, em um ambiente de escritório com colegas de trabalho desfocados ao fundo e o logo Sistema Verdes Mares.
Zoeira

Marina Alves volta a trabalhar após 4 anos afastada para tratar câncer

Jornalista enfrentou um linfoma agressivo e, três anos e meio após transplante, retoma sua rotina na redação.

Matheus Facundo
01 de Dezembro de 2025
Depoimento de Hytalo Santos foi exibido no
Zoeira

Hytalo Santos nega conteúdo sexual em vídeos com menores

Influenciador disse em depoimento que gravações mostravam apenas rotina e dança.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Dmitry Nuyanzin queria engordar rapidamente para depois mostrar processo de emagrecimento.
Zoeira

Influenciador morre após desafio extremo de ganho de peso

Russo chegou a consumir 10 mil calorias por dia antes de sofrer parada cardíaca.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem do momento da eliminação de David Junior.
Zoeira

Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (30/11)

Dança contemporânea foi o ritmo deste domingo.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem mostra carro virando.
Zoeira

Fantástico deste domingo (30) entrevista sobrevivente de grave acidente no Ceará; veja horário

O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck".

Redação
30 de Novembro de 2025
Hytalo Santos, que é investigado pela Justiça da Paraíba, em foto nas redes sociais
Zoeira

Hytalo Santos alega que vídeos produzidos com menores eram "culturais"

Influenciador e marido estão presos na Paraíba desde agosto.

Redação
30 de Novembro de 2025
Na imagem estão os artistas que irão participar do game show.
Zoeira

Segunda temporada do Show do Milhão estreia com celebridades neste domingo (30); veja horário

Apresentado por Patricia Abravanel, a segunda temporada do game show estreia neste domingo (30).

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de rosto de Ingra Soares e Zé Vaqueiro.
Zoeira

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

Casal estava junto há seis anos e são pais de Daniel e Arthur

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentador em estúdio de televisão apontando para o logo 'Dança dos Famosos', programa de dança e entretenimento.
Zoeira

Quem vai para a final da Dança dos Famosos 2025: saiba neste domingo (30)

A semifinal do quadro tem como tema a Dança Contemporânea.

Redação
30 de Novembro de 2025
Silvero Pereira é um dos semifinalistas ao lado da professora Thais Sousa.
Zoeira

Semifinal da Dança dos Famosos reúne quatro duplas no domingo

Wanessa Camargo, Silvero Pereira, David Junior e Manu Bahtidão disputam vagas na final ao vivo.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem do videoclipe Thriller tem Michael Jackson no centro, vestido de vermelho, cercado por pessoas fantasiadas de zumbis.
Zoeira

MTV fecha a maioria dos seus canais de TV pelo mundo; veja quais

Canal aberto foi encerrado no Brasil em 2013, quando o Grupo Abril devolveu a marca à Viacom

Redação
30 de Novembro de 2025
Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Zoeira

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Redação
30 de Novembro de 2025
Montagem com foto antiga e atual da artista.
Zoeira

Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.

Redação
30 de Novembro de 2025
A influenciadora bateu em um carro enquanto estava de moto.
Zoeira

Influenciadora Bikegirl morre em colisão na Colômbia

Karen Sofia Quiroz tinha 25 anos e sofreu um acidente grave de moto.

Redação
30 de Novembro de 2025
Lázaro Ramos sentado e olhando para o lado em uma praia.
Zoeira

Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Ator contou episódios marcantes da infância no Globo Repórter.

Redação
30 de Novembro de 2025
Duas estrelas de MMA enfrentando-se em um confronto intenso, com expressão de determinação, destacando a força muscular e o foco no ringue.
Zoeira

'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

O filme vai ao ar às 14h30.

Redação
30 de Novembro de 2025
Cantor Daniel vestindo blusa caramelo e segurando um violão da cor bege.
Zoeira

'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)

Apresentador Daniel recebe a dupla Jads e Jadson como convidados.

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
30 de Novembro de 2025