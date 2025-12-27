'Caldeirão com Mion' se despede de 2025 com último programa da Temporada de Natal em Gramado

O 'Caldeirão com Mion' que vai ao ar neste sábado (27), na TV Globo, marca a última parte da Temporada de Natal, em Gramado, no Rio Grande do Sul, e também a despedida do ano de 2025.

Segundo a TV Globo, o programa contará com muita música e atrações especiais, direto do Lago Negro, ponto turístico de Gramado.

Uma das atrações do 'Caldeirão' será o 'Caldeirokê'. Os atores Carla Marins e Samuel de Assis, no ar na novela ‘Três Graças’ como Xênica e João Rubens, vão encarar a dupla formada por Luis Lobianco e Guilherme Magon, que atuaram em ‘Vale Tudo’.

As duplas também participam dos quadros ‘Não sai da minha cabeça’, para adivinhar pistas e revelar uma personalidade; e ‘Caldeirão Fumegante’, respondendo perguntas capciosas.

Veja prévia do programa:

A música vai ficar por conta dos cantores Mari Fernandez, Edson e Hudson e Israel e Rodolffo. Além de cantar os sucessos, os músicos contam os planos para 2026.

A Temporada de Natal, direto de Gramado, contou com três programas - nos dias 13, 20 e 27 de dezembro.

O ‘Caldeirão com Mion’ tem apresentação de Marcos Mion, produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira, direção artística de Geninho Simonetti e direção de gênero de Monica Almeida.