Altas Horas deste sábado celebra Ano Novo, com Bela Campos e Felca

O programa Altas Horas apresenta uma edição especial de Ano Novo, neste sábado (27), e reúne Bella Campos, Felca, Kenya Sade e o grupo Menos é Mais para celebrar 2025.

Apresentado por Serginho Groisman, o Altas Horas vai ao ar aos sábados, após "Três Graças".

Entre as convidadas, Bella Campos relembra um período decisivo na carreira, marcado pela consolidação na dramaturgia ao interpretar Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo".

A atriz também destaca a experiência de gravar seu primeiro longa-metragem, Cinco Tipos de Medo, com estreia prevista para o próximo ano, ressaltando a conexão construída com o público ao longo de 2025.

O influenciador Felca compartilha um relato sobre saúde mental, fobia social e superação, abordando como a criação de conteúdo se tornou uma ferramenta de enfrentamento pessoal e impacto social.



Ele comenta a repercussão de um vídeo sobre “adultização”, que ampliou seu alcance para além das bolhas digitais e marcou, segundo ele, sua maior realização no ano.

Já a jornalista Kenya Sade fala sobre a relação com a música — influenciada pela MPB, pelo samba e por referências africanas — e destaca avanços na carreira, como a primeira cobertura internacional, no Grammy Latino, além da presença em grandes eventos como o Prêmio Multishow.

No palco, o Menos é Mais comemora um ano histórico, com a marca de 1 bilhão de visualizações do projeto "Churrasquinho".

O grupo interpreta sucessos do repertório e recebe Tiago Iorc para cantar “Amei Te Ver” e Matheus Fernandes em “Lapada Dela”. A edição também conta com apresentações do trio Trimanos.