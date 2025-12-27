Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Altas Horas deste sábado celebra Ano Novo, com Bela Campos e Felca

Cearense Matheus Fernandes também participa de programa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Bella Campos, Felca, Kenya Sade e Serginho no Altas Horas.
Legenda: Ano Novo do ‘Altas Horas’ tem Bella Campos, Felca, Kenya Sade, Menos é Mais e Trimanos Brasil Bella Campos, Felca.Kenya Sade e Serginho — Foto:
Foto: Divulgação/ Globo/ Bob Paulino.

O programa Altas Horas apresenta uma edição especial de Ano Novo, neste sábado (27), e reúne Bella Campos, Felca, Kenya Sade e o grupo Menos é Mais para celebrar 2025.

Apresentado por Serginho Groisman, o Altas Horas vai ao ar aos sábados, após "Três Graças".

Zoeira

Família atualiza estado de saúde de Galvão Bueno; narrador deve receber alta neste sábado (27)

Zoeira

Morre Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, aos 65 anos

Entre as convidadas, Bella Campos relembra um período decisivo na carreira, marcado pela consolidação na dramaturgia ao interpretar Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo".

A atriz também destaca a experiência de gravar seu primeiro longa-metragem, Cinco Tipos de Medo, com estreia prevista para o próximo ano, ressaltando a conexão construída com o público ao longo de 2025.

O influenciador Felca compartilha um relato sobre saúde mental, fobia social e superação, abordando como a criação de conteúdo se tornou uma ferramenta de enfrentamento pessoal e impacto social.

Ele comenta a repercussão de um vídeo sobre “adultização”, que ampliou seu alcance para além das bolhas digitais e marcou, segundo ele, sua maior realização no ano.

Já a jornalista Kenya Sade fala sobre a relação com a música — influenciada pela MPB, pelo samba e por referências africanas — e destaca avanços na carreira, como a primeira cobertura internacional, no Grammy Latino, além da presença em grandes eventos como o Prêmio Multishow.

No palco, o Menos é Mais comemora um ano histórico, com a marca de 1 bilhão de visualizações do projeto "Churrasquinho".

O grupo interpreta sucessos do repertório e recebe Tiago Iorc para cantar “Amei Te Ver” e Matheus Fernandes em “Lapada Dela”. A edição também conta com apresentações do trio Trimanos.

 

Assuntos Relacionados
Fran Chagas compartilhou fotos da viagem nas redes sociais.
Zoeira

Governanta agradece Virginia por realizar sonho de conhecer o mar

Funcionária celebrou viagem a Angra dos Reis e gesto da patroa.

Redação
Há 1 hora
Virginia se declarou a Lucas Guedez nas redes sociais como forma de apoio.
Zoeira

Virginia se declara a Lucas Guedez após treta do ‘brisadeiro’

Influenciadora demonstrou apoio ao amigo depois de polêmica com Carlinhos Maia.

Redação
Há 1 hora
Foto que contém Tyler Perry, cineasta e magnata.
Zoeira

Cineasta Tyler Perry é acusado de assédio sexual por dois atores

Bilionário teria praticado episódios reiterados contra as duas vítimas ao longo de vários anos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Marina Ruy Barbosa sempre chama atenção pelos looks escolhidos em eventos nacionais e internacionais.
Zoeira

Marina Ruy Barbosa é a única brasileira no ranking das mais bem vestidas

Atriz aparece no ranking das mais elegantes de 2025 e fica em 8º lugar

Redação
27 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o apresentador Marcos Mion e outra pessoa, que utiliza uma cabeça representativa da TV Globo.
Zoeira

'Caldeirão com Mion' se despede de 2025 com último programa da Temporada de Natal em Gramado

Atores das novelas 'Três Graças' e 'Vale Tudo' participam de games.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Jéssica apareceu sorridente nas redes sociais com o novo amor.
Zoeira

Filha de Leonardo celebre um mês de namoro com Michel Brito

Jéssica Beatriz Costa compartilhou fotos com o novo amor nas redes sociais.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Lucca Picon é ator e Luana é produtora.
Zoeira

Lucca Picon confirma namoro com Luana Maia

Ator publicou fotos ao lado da irmã de Bruna Marquezine e declarou: “Te amo”.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Casal Li Martins e JP Mantovani.
Zoeira

Em luto e sem trabalho, ex-Rouge Li Martins pede ajuda para criar a filha

Após a morte do marido em acidente de trânsito, cantora enfrenta dificuldades para se manter financeiramente.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Retrato do músico com cabelo preto volumoso e despenteado, maquiagem escura nos olhos e expressão séria, iluminado por uma luz azul intensa. Ele veste uma camisa azul e olha diretamente para a câmera.
Zoeira

Morre Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure, aos 65 anos

Segundo comunicado da banda, o músico faleceu após “uma breve doença, em casa, durante o Natal”.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Apresentador Galvão Bueno discusa na Alece.
Zoeira

Família atualiza estado de saúde de Galvão Bueno; narrador deve receber alta neste sábado (27)

O comunicador já havia sido internado no último mês de novembro por pneumonia.

Redação
26 de Dezembro de 2025
fotos de indicados ao oscar 2025.
Zoeira

Antes do Oscar 2026, veja quem foram os vencedores em 2025

A 98ª edição está marcada para 15 de março de 2026.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Ex-BBB Paulinha é branca loira em duas fotos diferentes. À esquerda, está de óculos escuros, chapéu preto e vestido preto, sentada em um sofá. À direita, está com blusa branca e segurando cupons de loteria da Caixa, sorrindo. Foto usada em matéria sobre banco abrir processo contra a mulher.
Zoeira

Ex-BBB Paulinha Leite é processada pela Caixa por atuar com bolões de loteria

A empresa da influenciadora, Unindo Sonhos, nega qualquer irregularidade.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Pamella Holanda celebrou o Natal ao lado de Ivis e da filha do casal.
Zoeira

Pamella Holanda celebra Natal com DJ Ivis e divide seguidores

Influenciadora publica registro com o cantor e a filha do casal.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Conjunto de pedras de quartzo rosa em uma superfície escura ao lado de uma pequena maleta de pano roxa com fechamento de cordão.
Zoeira

A pedra regente de 2026: descubra qual cristal usar para proteção e prosperidade

Sintonize sua vibração com a energia de inícios e coragem que dominará o próximo ciclo.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Quatro atores no filme Anaconda. Dois deles estão conversando, enquanto outros dois estão gravando em uma câmera no fundo.
Zoeira

Selton Mello estreia em 'Anaconda', mas revela nunca ter visto filme original

Ator foi elogiado pela imprensa internacional pela atuação no longa.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Um homem de máscara preta cobrindo os olhos e beijando a mão de uma mulher trajando um vestido cinza e máscara no rosto.
Zoeira

Trailer da 4ª temporada de Bridgerton é lançado; assista

Novos episódios chegam à Netflix no dia 29 de janeiro.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Isabel Veloso, sorridente com cabelo raspado e tatuagens no braço, apoiada em um sofá ou almofada.
Zoeira

Isabel Veloso deixa ventilação mecânica após 21 dias na UTI

Pai celebrou a evolução da influenciadora internada em Curitiba.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Retrato de família mostrando Fausto Silva, o filho e outro homem felizes à mesa, com taças de vinho.
Zoeira

Faustão celebra Natal em família e surge sorridente em foto rara

Apresentador aparece ao lado do filho João Silva em registro especial.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Cantora Mariah Carey com cabelos cacheados e loiros segurando um microfone e sorrindo para as câmeras.
Zoeira

Mariah Carey vence processo por plágio de 'All I Want for Christmas is You'

Cantora deve receber indenização por processo considerado "sem fundamento".

Redação
25 de Dezembro de 2025