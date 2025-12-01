Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Perícia vai redefinir valor da fortuna de Silvio Santos

Justiça determina análise independente após disputa sobre R$ 429 milhões no exterior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Silvio Santos deixou as seis filhas como herdeiras, além da esposa, Íris Abravanel.
Legenda: Silvio Santos deixou as seis filhas como herdeiras, além da esposa, Íris Abravanel.
Foto: Reprodução/Instagram.

A Justiça paulista determinou que uma perícia independente avalie o real montante da herança deixada por Silvio Santos, morto aos 93 anos em agosto de 2024. A decisão, tomada pela 16ª Vara da Fazenda Pública, atende a um pedido da viúva e das seis filhas do apresentador, que buscam acesso a R$ 429 milhões mantidos pelo empresário em uma conta nas Bahamas. As informações são da Folha de S. Paulo.

O valor, alocado fora do Brasil, motivou a abertura de ação judicial pelas herdeiras, que contestaram a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). O Estado exigiu o pagamento de R$ 17 milhões para liberar a quantia, depósito já realizado, mas que pode ser devolvido caso a família vença o processo. Elas argumentam que a tributação é indevida, uma vez que o montante não estaria sujeito à legislação brasileira por estar no exterior.

Grande parte dos recursos permanece sob gestão da Daparris Ltd, sediada nas Bahamas, paraíso fiscal conhecido pela baixa carga tributária e onde Silvio figurava como principal acionista.

Discrepância bilionária

A tramitação da ação também revelou um dado inesperado: segundo documentos apresentados pelas herdeiras, o patrimônio de Silvio Santos chegaria a R$ 6,4 bilhões, valor quatro vezes superior às estimativas anteriores do mercado financeiro, que giravam em torno de R$ 1,6 bilhão. A diferença reforça, na visão de analistas, o histórico de discrição do empresário na administração de seus negócios, sempre distante de divulgações públicas e ostentação.

A perícia deve ser concluída em 60 dias e será custeada pela família. O objetivo, segundo o juiz do caso, é "verificar a valoração do patrimônio líquido das sociedades empresárias indicadas".

O que diz a família

As herdeiras não se pronunciaram publicamente. Em nota, o Grupo Silvio Santos classificou o processo como “um assunto particular da família”. No início do ano, elas já haviam afirmado que toda a herança está devidamente registrada.

“As herdeiras do falecido Silvio Santos, nada mais fizeram senão exercer um direito legítimo dentro das posturas legais vigentes no Brasil. Convém esclarecer que todo o patrimônio deixado pelo apresentador está devido e minuciosamente declarado em seu Imposto de Renda”, destacaram, à época.

 

Silvio Santos deixou as seis filhas como herdeiras, além da esposa, Íris Abravanel.
Zoeira

Perícia vai redefinir valor da fortuna de Silvio Santos

Justiça determina análise independente após disputa sobre R$ 429 milhões no exterior.

Redação
Há 40 minutos
Marina Alves com máscara sorri e segura um buquê de flores embrulhado em verde, em um ambiente de escritório com colegas de trabalho desfocados ao fundo e o logo Sistema Verdes Mares.
Zoeira

Marina Alves volta a trabalhar após 4 anos afastada para tratar câncer

Jornalista enfrentou um linfoma agressivo e, três anos e meio após transplante, retoma sua rotina na redação.

Matheus Facundo
Há 1 hora
Depoimento de Hytalo Santos foi exibido no
Zoeira

Hytalo Santos nega conteúdo sexual em vídeos com menores

Influenciador disse em depoimento que gravações mostravam apenas rotina e dança.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Dmitry Nuyanzin queria engordar rapidamente para depois mostrar processo de emagrecimento.
Zoeira

Influenciador morre após desafio extremo de ganho de peso

Russo chegou a consumir 10 mil calorias por dia antes de sofrer parada cardíaca.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem do momento da eliminação de David Junior.
Zoeira

Dança dos Famosos: saiba quem foi eliminado neste domingo (30/11)

Dança contemporânea foi o ritmo deste domingo.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem mostra carro virando.
Zoeira

Fantástico deste domingo (30) entrevista sobrevivente de grave acidente no Ceará; veja horário

O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck".

Redação
30 de Novembro de 2025
Hytalo Santos, que é investigado pela Justiça da Paraíba, em foto nas redes sociais
Zoeira

Hytalo Santos alega que vídeos produzidos com menores eram "culturais"

Influenciador e marido estão presos na Paraíba desde agosto.

Redação
30 de Novembro de 2025
Na imagem estão os artistas que irão participar do game show.
Zoeira

Segunda temporada do Show do Milhão estreia com celebridades neste domingo (30); veja horário

Apresentado por Patricia Abravanel, a segunda temporada do game show estreia neste domingo (30).

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de rosto de Ingra Soares e Zé Vaqueiro.
Zoeira

Ingra Soares e Zé Vaqueiro anunciam fim do casamento

Casal estava junto há seis anos e são pais de Daniel e Arthur

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentador em estúdio de televisão apontando para o logo 'Dança dos Famosos', programa de dança e entretenimento.
Zoeira

Quem vai para a final da Dança dos Famosos 2025: saiba neste domingo (30)

A semifinal do quadro tem como tema a Dança Contemporânea.

Redação
30 de Novembro de 2025
Silvero Pereira é um dos semifinalistas ao lado da professora Thais Sousa.
Zoeira

Semifinal da Dança dos Famosos reúne quatro duplas no domingo

Wanessa Camargo, Silvero Pereira, David Junior e Manu Bahtidão disputam vagas na final ao vivo.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem do videoclipe Thriller tem Michael Jackson no centro, vestido de vermelho, cercado por pessoas fantasiadas de zumbis.
Zoeira

MTV fecha a maioria dos seus canais de TV pelo mundo; veja quais

Canal aberto foi encerrado no Brasil em 2013, quando o Grupo Abril devolveu a marca à Viacom

Redação
30 de Novembro de 2025
Wagner Moura usa casaco bege e sorri para a foto.
Zoeira

Wagner Moura surge como aposta surpresa na corrida ao Oscar

Ator aparece entre os cinco nomes cotados pela Variety para Melhor Ator.

Redação
30 de Novembro de 2025
Montagem com foto antiga e atual da artista.
Zoeira

Morre ex-chacrete Lia Hollywood após ataque de pitbull no Rio de Janeiro

Ela não resistiu aos ferimentos após mais de um mês internada.

Redação
30 de Novembro de 2025
A influenciadora bateu em um carro enquanto estava de moto.
Zoeira

Influenciadora Bikegirl morre em colisão na Colômbia

Karen Sofia Quiroz tinha 25 anos e sofreu um acidente grave de moto.

Redação
30 de Novembro de 2025
Lázaro Ramos sentado e olhando para o lado em uma praia.
Zoeira

Lázaro Ramos relata que viu a mãe, empregada doméstica, levar um tapa da chefe

Ator contou episódios marcantes da infância no Globo Repórter.

Redação
30 de Novembro de 2025
Duas estrelas de MMA enfrentando-se em um confronto intenso, com expressão de determinação, destacando a força muscular e o foco no ringue.
Zoeira

'Temperatura Máxima': veja qual filme vai passar na TV Globo neste domingo (30)

O filme vai ao ar às 14h30.

Redação
30 de Novembro de 2025
Cantor Daniel vestindo blusa caramelo e segurando um violão da cor bege.
Zoeira

'Viver Sertanejo' resgata memórias na roça neste domingo (30)

Apresentador Daniel recebe a dupla Jads e Jadson como convidados.

Redação
30 de Novembro de 2025
Apresentadores do Globo Rural em frente à logo do programa.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (30) mostra cultivo do kiri japonês

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
30 de Novembro de 2025
Foto de Gilberto Gil e Geraldo Azevedo.
Zoeira

Gilberto Gil se emociona e chora com homenagem de Geraldo Azevedo; assista

Encontro emocionou o público durante a turnê de despedida “Tempo Rei".

Redação
29 de Novembro de 2025