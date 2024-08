Morre Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, aos 93 anos

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos. Um comunicado foi publicado nas redes sociais do SBT confirmando o óbito. Silvio estava afastado dos programas há dois anos, por conta de sua saúde.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros", diz o texto da postagem.

Silvio havia sido internado no dia 18 de julho de 2024, no Hospital Albert Einstein para se recuperar de H1N1. A alta veio depois de dois dias. No entanto, em 1º de agosto, foi internado novamente para exames de imagem.

Carreira de Silvio Santos

Nascido em 12 de dezembro de 1930 no Rio de Janeiro, Senor Abravanel, que mais tarde adotou o nome Silvio Santos, foi uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira.

Ele ficou conhecido por ser um grande empresário de comunicação, fundador do Grupo Silvio Santos, que contém mais de 30 empresas sob seu guarda-chuva. Tornou-se icônico, entre outras características, por apresentar programas de TV com um microfone acoplado ao terno.

Legenda: O apresentador iniciou sua carreira na TV em 1960 Foto: Arquivo Silvio Santos SBT

Conforme o site especial "Silvio Santos", criado pelo SBT para divulgar a trajetória do fundador, Silvio começou a trabalhar como locutor em emissoras de rádio em 1948. Mas apenas em 1954 ele assinou seu primeiro contrato, como locutor na Rádio Nacional em São Paulo.

Em 1958, assumiu o comando do "Baú da Felicidade", como um presente do seu amigo Manoel de Nóbrega. O Baú deu origem ao conglomerado hoje conhecido como Grupo Silvio Santos e até hoje faz sorteios de premiações com carnês.

Começo na TV

O apresentador era um dos mais antigos em atividade na TV. Silvio estava no ar nas telinhas desde 1960, quando começou o programa "Vamos Brincar de Forca", na TV Paulista, segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert).

Legenda: Silvio Santos no início da carreira Foto: Arquivo Silvio Santos SBT

Pela atuação na TV Paulista, Silvio Santos ganhou, em 1965, o primeiro Troféu Imprensa de sua carreira. A partir de 1966, a emissora se tornou a atual TV Globo, e lá o sucesso do apresentador permaneceu.

Em 1976, ele fundou seu primeiro canal, a TVS, que era o canal 11 no Rio de Janeiro. Em 19 de agosto de 1981, o apresentador inaugurou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), emissora que o popularizou e foi sua casa até o fim da vida.

Em 2021, o SBT completa 40 anos de existência. No canal, ele estabeleceu seu lugar aos domingos com o "Programa Silvio Santos".

Programas

De acordo com levantamento da Abert, Silvio Santos teve pelo menos seis produções de sucesso na TV brasileira, além do clássico "Programa Silvio Santos".

Silvio tem em seu currículo os programas "Namoro na TV", "Qual é a Música?", "Topa Tudo Por Dinheiro", "Boa Noite, Cinderela", "Show do Milhão" e "Domingo no Parque".

Silvio Santos ainda se estabeleceu nos sábados do SBT, com o game show "Roda a Roda", que já foi patrocinado pelas marcas Chevrolet, Johnson & Johnson e atualmente tinha patrocínio da Jequiti.

O comando do "Roda a Roda" é dividido entre Silvio e suas filhas Patrícia, Rebeca e Silva Abravanel.