Filmes de Natal se multiplicam no streaming e no cinema; veja lista para assistir até o fim do ano

Novembro começa e o clima natalino já se manifesta, seja nas decorações, nas roupas pensadas para a época e, claro, nas produções disponibilizadas tanto no streaming como no cinema. A Netflix, uma das que mais lança conteúdo sobre essa temática, por exemplo, já divulgou até uma lista completa de todos os filmes e séries natalinas até o fim de dezembro.

Para embarcar nesse clima, reunimos algumas das produções mais recentes e até as clássicas para indicar alguns dos melhores filmes natalinos para este fim de ano. Confira!

Sintonia de Natal

Legenda: Sintonia de Natal está disponível na Netflix Foto: reprodução/Netflix

Indicar um filme nessa linha e não lembrar da Netflix é quase impossível! 'Sintonia de Natal' foi lançado pela plataforma no último dia 6 de novembro, como uma das apostas dessa temporada. Na história, Leyla (Christina Milian) está 100% focada em um único pensamento: encontrar o amor na véspera de Natal. Isso porque há um ano, justamente na mesma época, ela conheceu o charmoso James (Kofi Siriboe) no aeroporto e os dois formam uma conexão imediata. Como combinado, eles acertam um encontro no Natal do ano seguinte e ela faz questão de encontrá-lo.

Operação Natal

Legenda: Operação Natal tem Chris Evans e Dwayne Johnson no elenco Foto: divulgação

Achou que os filmes natalinos eram exclusividade das plataformas de streaming? Pois se enganou bastante. 'Operação Natal' foi lançado agora, este ano, com o intuito de abocanhar os fãs dessa época do ano nas salas de cinema.

O filme é mais um do The Rock, como é conhecido o ator Dwayne Johnson, e traz um "bom velhinho" interpretado por um J.K. Simmons musculoso e descolado. Já o Chefe de Segurança do Polo Norte, Callum Drift, é o próprio Dwayne Johnson, que o acompanha em todas as missões, mas está cansado e deseja se aposentar. Quando o papai Noel é sequestrado, Callum une forças a Jack O'Malley (Chris Evans) para salvar o Natal das mãos de uma bruxa.

Nosso segredinho

Legenda: Lindsay Lohan se tornou a queridinha dos filmes de Natal da Netflix Foto: divulgação

Lindsay Lohan é, sem dúvidas, um dos nomes mais aclamados quando se trata de filmes natalinos. Há um tempo, a atriz vem sendo o principal rosto das apostas da Netflix a cada ano e, agora, em 2024, ela não deixou ser diferente.

Em 'Nosso segredinho', que só deve ser lançado no dia 27 de novembro, a atriz surge na personagem Avery (Lindsay Lohan), uma mulher nervosa por passar o primeiro Natal com a família do namorado. Por lá, ela terá de encarar a sogra megera: Erica (Kristin Chenoweth). A situação fica ainda mais complicada quando ela descobre que a cunhada levou para a ceia o atual namorado, Logan (Ian Harding), o ex de Avery.

Esqueceram de mim (1990)

Esse aqui é um verdadeiro clássico. Quem não recorda das aventuras de Macaulay Culkin como o pequeno Kevin, um garoto muito arteiro que é esquecido pelos pais em casa durante as festas de fim de ano e faz uma verdadeira bagunça para afastar possíveis ladrões da residência onde mora.

As armadilhas criativas e a atuação divertida do ator, apenas uma criança à época, tornaram o filme um verdadeiro sucesso e ele é, até hoje, um dos mais lembrados nessa época do ano. No streaming, o filme está disponível no Disney+.

No Ritmo do Natal

Legenda: 'No Ritmo do Natal' estreia na Netflix no próximo dia 20 de novembro Foto: divulgação

Esse aqui também é uma aposta e só deve chegar na Netflix no próximo dia 20 de novembro. Estrelada por Britt Robertson, Chad Michael Murray e Michael Gross, 'No Ritmo do Natal' mostra uma ex-dançarina da cidade grande decide montar um espetáculo de Natal só com homens para salvar o negócio dos pais em uma cidade pequena.

Um Duende em Nova York (2003)

Legenda: 'Um Duende em Nova York' virou um clássico natalino Foto: divulgação

'Um Duende em Nova York' virou um marco nos Estados Unidos, consolidou a carreira no ator Will Ferrell e arrecadou uma quantia expressiva em bilheteria em 2003.

A história mostra o Pólo Norte em crise após a constatação de que o espírito natalino está diminuindo. O maior de todos os duendes, então, decide ir até a civilização para descobrir o que está errado. No entanto, em uma transformação de eventos, ele descobre que nunca foi um duende e que, na verdade, é um humano.

Um Natal em Hollywood

Legenda: 'Um Natal em Hollywood' está disponível na Max Foto: divulgação

Mas a Netflix não é a única plataforma que produz filmes natalinos. Na Max, alguns de anos anteriores ainda são uma boa pedida para quem deseja entrar no clima de fim de ano.

Em 'Um Natal em Hollywood', Jessica (Jessika Van) é uma cineasta promissora, cheia de experiência com filmes de Natal, mas é surpreendida ao ser ameaçada por executivo de TV que deseja interromper a produção mais recente. Dessa forma, a protagonista recorre aos clássicos de Hollywood para salvá-la da situação.

Aquele Natal

Legenda: 'Aquele Natal' é opção de animação para crianças e adultos Foto: divulgação

'Aquele Natal' surge aqui na lista como uma opção para toda a família, já que é uma animação. Nele, a história do Natal se mistura com os conceitos de família e amizade, além de amor e solidão.

Ele é baseado na trilogia de livros infantis do escritor e diretor Richard Curtis, responsável por sucessos como Quatro Casamentos e Um Funeral (1994) e Um Lugar Chamado Notting Hill (1999).

O Grinch

Nada melhor do que finalizar essa lista com o clássico dos clássicos: 'O Grinch'. O longa foi lançado nos anos 2000 e tem Jim Carreu como o protagonista rabugento.

A história se inicia mostrando que ele é capaz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia, incluindo o plano de roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data. Tudo muda, entretanto, quando menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.