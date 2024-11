Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (21)

A novela 'Volta por Cima' desta quinta-feira (21) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Cida tenta acalmar Madalena, que se desespera com seu prejuízo.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta quinta-feira

Cida tenta acalmar Madalena, que se desespera com seu prejuízo. Osmar lamenta sua atitude com a sobrinha. Cacá enfrenta Roxelle. Tereza mente para Doralice. Violeta avisa a Cacá e Jô que Gerson Barros pode querer enfrentá-los. Tati parabeniza Osmar por compensar a família que cancelou o negócio com Madalena.

Roxelle termina o namoro com Chico. Jão leva Jin à Viação Formosa. Rosana se prepara para a gravação do comercial de TV sobre a campanha da Viação Formosa. Min-Ji deixa um recado para Jin com Roxelle. Edson pede que Jão deixe de ser o mentor de Nando para agradar Rosana.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.