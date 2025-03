Com Big Fone e Loja Secreta, veja cronograma do BBB 25 desta semana

A nova semana de jogo no Big Brother Brasil (BBB) 25 contará com Big Fone e Loja Secreta. O apresentador Tadeu Schmidt detalhou, na noite desta quinta-feira (6), como acontecerá a formação de paredão do domingo (9).

A dinâmica semanal terminará com uma berlinda tripla, que terá o resultado na próxima terça-feira (11).

No sábado (8), acontece a Prova do Anjo. No domingo (9), tem Big Fone com Loja Secreta, e a formação do Paredão triplo, com Prova Bate-Volta. E na terça-feira (11), o décimo jogador será eliminado.

Veja o cronograma da semana no BBB 25

Quinta (6): Prova do Líder

Prova do Líder Sexta (7): Na Mira do Líder : o vencedor da prova vai escolher cinco pessoas como alvo;

: o vencedor da prova vai escolher cinco pessoas como alvo; Sábado (8): Prova do Anjo , com o Anjo imunizando uma pessoa;

, com o Anjo imunizando uma pessoa; Domingo (9): Big Fone com Loja Secreta; Formação de paredão triplo;

Big Fone com Loja Secreta; Formação de paredão triplo; Terça (11): Eliminação de um participante.

Legenda: Cronograma da semana do BBB 25 Foto: Reprodução/Globo

Big Fone

O Big Fone tocará no domingo (9) de manhã com a novidade da Loja Secreta. Quem atender, terá que escolher entre as opções:

Poder de anular

Poder do não

Poder do dois

Poder do desvio

Poder da imunidade

Poder supremo

Como será a formação do paredão?

Antes do paredão ser formado, o vencedor da Prova do Anjo vai imunizar um brother ou sister. O comprador usa o poder Curinga comprado na loja.

Imunidade

1 imunizado pelo anjo

Emparedados

1 emparedado pelo Líder

1 emparedado pelo voto da casa

1 contragolpe do mais votado pela casa

1 contragolpe do contragolpeado

Bate-Volta

3 pessoas jogam

1 pessoa se salva

O eliminado no Paredão deixa o jogo na próxima terça-feira (11).

