Thamiris participou do “Pegar ou Guardar” do Big Brother Brasil (BBB) 25, nesta quarta-feira (5). Ela foi selecionada para a dinâmica por decisão da irmã Camilla, que foi eliminada no último paredão.

No confessionário, Thamiris tinha que escolher entre as seguintes opções:

Ficar com R$ 60 mil cada e deixar duas pessoas "morando" fora da casa por tempo indeterminado como consequência; Abrir mão da quantia e guardar R$ 60 mil para o prêmio final do programa – atualmente fixado em R$ 2,53 milhões.

As sister optou por ficar com R$ 60 mil e impor a consequência para Vinícius e Guilherme.

Então, os brothers foram informados que terão que tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir do lado de fora. A dupla vai receber apenas um kit de sobrevivência com opções de alimentação mais restritas que as da Xepa. Eles também estão proibidos de malhar na academia e usar a piscina, podendo entrar na casa somente para usar o reservado.

Guilherme e Vinícius vão poder participar da festa da Vitória Strada, na noite desta quarta. No então, eles já não podem mais dormir dentro da "casa mais vigiada do Brasil".

BARRADO NO BAILE

Outra decisão que movimentou o jogo na noite desta quarta foi o "Barrado no Baile". A líder Vitória Strada escolheu João Pedro para ficar fora da festa dela.

O brother só participará da comemoração se encontrar cinco chaves de cadeados entre 22 mil bolinhas no quarto da dinâmica. Caso não consiga, volta para a casa apenas no final do evento.

