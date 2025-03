CAPTEI: Carnaval de Aniversários em Flecheiras: Um Oásis de Alegria e Confraternização!

O Carnaval desse ano ganhou um toque especial nas areias de Flecheiras. Quatro amigas – Bibi Bonorandi, Ângela Martin, Laura Jucá e Sara Facó – comemoraram seus aniversários por lá com a família e amigos. Nascidas entre os dias 1 e 4 de março, elas escolheram os dias prolongados do Carnaval para celebrar a vida, a amizade e a alegria.

Legenda: Bibi Bonorandi, Ângela Martin, Laura Jucá e Sara Facó com a famiília e os amigos e as amigas Foto: Arquivo pessoal

No domingo, 02, a charmosa casa de Bibi Bonorandi e Marcelo Franco, localizada no sofisticado condomínio The House, foi o point central da festa, um verdadeiro oásis de confraternização. O arquiteto, anfitrião, dj e master chef, Marcelo, preparou um irresistível leitão à bairrada, acompanhado de outras delícias que elevaram o padrão gourmet da celebração.

Legenda: Bibi Bonorandi e Marcelo Franco Foto: Arquivo pessoal

Animando a festa no deck da piscina, além das amigas super empolgadas, a banda de João Lucas Cantor e os hits dos DJs Pedro e Flávio Jucá, Marcelo Franco e Carlos Martin.

Legenda: João Lucas Cantor Foto: Arquivo pessoal

Uma experiência intimista que exalou charme, elegância e, claro, muita diversão para aqueles que sabem viver!

Legenda: Aniversários de Bibi Bonorandi, Ângela Martin, Laura Jucá e Sara Facó Foto: Arquivo pessoal

Olha só as fotos!

