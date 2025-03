Dentro de empresa de Wesley Safadão, Brasas do Forró grava produção audiovisual com lançamento para março

A banda Brasas do Forró, uma das atrações do forró mais conhecidas da região Nordeste, chegou aos 35 anos de existência em 2025. A coluna conversou com os vocalistas Zé Airton, Assum Preto e Rafael Bessa sobre a nova fase do grupo sob gerência dos escritórios Camarote — empresa do cantor Wesley Safadão — e OK! Promo.

Ao lado dos novos parceiros, a banda gravou uma nova produção audiovisual em formato DVD para plataformas digitais, intitulada por "Brasas do Forró - 35 anos: uma história de sucesso", com participações nacionais da música. Segundo Rafael Bessa, a expectativa do grupo é lançar o novo repertório neste mês.

Assista à entrevista:

"Brasas é uma banda que tem uma rotatividade muito boa em Paraíba, Pernambuco e Piauí. Com a entrada na Camarote, a gente visa abranger um mercado maior, além de trazer uma reformulação estrutural, mas a música segue a mesma", pontou Rafael Bessa.

Participaram da produção audiovisual Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Raí Saia Rodada, Rey Vaqueiro, Gledyson Gavião, Cavaleiros do Forró e Iguinho e Lulinha.

Ao mesmo tempo que o trio de vocalistas lançam nova produção audiovisual, Assum Preto destacou que a banda deve ser mais vista em outros projetos do cantor Wesley Safadão.



"Acredito que todos esses eventos que ele tem, como Garota Vip e outros, vá ter uma participação maior da gente, já que agora somos do mesmo escritório", ressaltou Assum Preto, um dos veteranos da banda. Vale destacar, nessa nova fase, que a banda participou da gravação do DVD "Bem-Vindo Ao Meu Mundo Forró e Vaquejada" do cantor cearense.