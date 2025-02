Mari Fernandez revela como o atual relacionamento impacta no repertório de novas produções musicais; assista

Em entrevista à coluna, a cantora Mari Fernandez falou sobre o lançamento de mais uma parte do DVD "Ao Vivo no Rio de Janeiro" — gravado com foco na música sertaneja, em novembro passado. Na conversa, a cearense respondeu se o fato de estar namorando impacta no repertório, seja por letras de superação ou mesmo românticas.

Mari Fernandez namora Júlia Ribeiro, 21, há mais de três anos. Elas assumiram o romance publicamente apenas em agosto do ano passado.

Assista à entrevista:

"Na verdade, eu acho que o meu relacionamento e a minha vida pessoal, acho não, tenho certeza, não influenciam tanto assim no meu trabalho. É claro que, se eu estiver apaixonada, uma hora ou outra, quando o compositor me mostrar uma música que fala sobre isso, sobre amor, eu vou querer cantar por conta que faz parte do que eu estou vivendo na minha vida. Se parar para ver o meu projeto no DVD no Rio de Janeiro tem de tudo um pouco, né?", explicou Mari.

Na última semana, a cantora lançou as canções "Choro, Gelo e Gin", "Mesversário" e "Que Pancada de Mulher". Segundo Mari Fernandez, o repertório da nova produção audiovisual, "fala muito sobre superação, sobre pessoa que gosta de ser solteira, então tem todos os tipos de de gêneros ali para a galera se identificar".

Produzido por Dudu Oliveira e dirigido por Flaney Gonzallez, o projeto gravado na capital carioca marca a entrada de Mari Fernandez no cenário da música sertaneja. Do repertório, a cantora também tem uma aposta de hit para o Carnaval, a canção "Choro, Gelo e Gin".

"Eu escolhi essa música por conta que ela é bem alegre, bem para cima, é uma música da sonoridade bem divertida", pontuou Mari sobre a canção.

Férias na Europa

Ao mesmo tempo dos preparativos do período carnavalesco, a cantora se prepara para um Festival em Portugal. Ela se apresenta no dia 21 de maço na Super Bock Arena, em Porto. Ao lado de Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim e Léo Foguete, a cearense se apresenta no Festy Vybbe.

Em seguida, Mari vai tirar uns dias de férias. "Depois de Carnaval, eu pretendo tirar férias, mas é uma férias também incluída na turnê que eu vou fazer agora no Festy Vybbe, que vai ser lá em Portugal. Entã, eu vou conhecer Madrid, que eu já tinha muita vontade de conhecer".