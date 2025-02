Noda de Caju grava DVD com 20 canções e feats de nomes como Solange Almeida e Mara Pavanelly; veja imagens

A banda Noda de Caju entrou em estúdio para gravar uma nova produção audiovisual. Em Fortaleza (CE), o trio de cantores Bruna Magalhães, Jacó Dantas e Mika Rodrigues deram voz aos hits consagrados do grupo em feats com Solange Almeida, Magníficos, Samyra Show, Mara Pavanelly e Katia de Tróia.

O projeto audiovisual conta com 20 faixas que serão lançadas por blocos. A ideia do grupo de forró é divulgar a primeira parte do projeto com seis canções após o Carnaval.

Veja fotos da gravação:

Legenda: Mika em dueto com Solange Almeida Foto: Divulgação

Legenda: Bruna e Mika em feat com Kátia de Troia Foto: Divulgação

Legenda: Jacó em feat com dupla da banda Magníficos Foto: Divulgação

Legenda: Bruna ao lado de Mara Pavanelly em gravação Foto: Divulgação

Veja setlist de novo DVD:

Sol do meu Verão (Mika e Solange)

Meu Vício (Bruna e Mara)

A História (Bruna)

A Rainha e o Rei (Bruna)

Pétalas Neon (Mika)

Magia Branca (Mika)

Acho Melhor (Mika) / Eu me Enganei (Bruna)

Sem Você (Frajola e Jacó) / Quatro Semanas de Amor (Larissa e Jacó)

Só Quero Você (Mika e Jacó) / Teu Calor (Bruna e Jacó)

Lindos Momentos (Bruna e Samyra)

Você vai Voltar pra Mim (Bruna)

Alguém que Espero (Mika)

Miragem no Deserto (Jacó)

Isso é Amor (Jacó)

I Love You (Jacó)

Destino (Mika)

Sofro e Choro (Jacó)

Dedicação (Bruna) / Fim de Tarde (Mika)

Arco-íris (Bruna)

Tanto Amor / Aguenta Coração / Pra Viver Eternamente (Mika, Bruna e Katia)

De informação de bastidor, a coluna apurou que Mara Pavanelly pediu para cantar uma música específica do repertório da banda, a canção "Meu Vício". As demais músicas do setlist foram escolhidas pela própria direção da banda.

"Nós convidamos esse projeto, realmente vocalistas, cantores, bandas que a gente gosta, né? Que tem a ver com a gente, que a gente tem um carinho", declarou Thalis Guerra, sócio-diretor da banda Noda de Caju.

Jacó Dantas, um dos vocalistas da banda, chegou a falar nas redes sociais em gravar a produção audiovisual. "Confesso que além de feliz estou bastante emocionado, pelo simples fato de fazer parte desse projeto que carrega tanta cultura, originalidade, poesias em formas de canções e muita credibilidade! A marca trás consigo muitos fãs fiéis a mais de 28 anos, e eu compreendo o meu dever!".

A produção audiovisual contou com gravação, direção e edição de Israel Filmes.