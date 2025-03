Ainda estamos aqui: detalhes nos looks de Fernanda Torres e Selton Mello

É com esse clima da Copa do Mundo mesmo, com gostinho de que levamos a sexta estrela, que a gente celebra o domingo de carnaval. E o melhor de tudo isso é que duas mulheres gigantes nos proporcionaram isso: Fernanda e Eunice.

Escrevo essa coluna com a emoção de alguém que sente um orgulho imenso de ser brasileira, de estar no Brasil e de viver no mesmo tempo que Fernanda Torres (Selton e Salles também, mas uma mulher sempre vai me emocionar muito mais).

Veja também Verso 'Ainda Estou Aqui’ ganha prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 e marca primeira vitória do Brasil no evento Verso Fernanda Torres perde prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025

No tapete vermelho, tanto Fernanda quanto Selton mostraram que além de cinema, teatro, atuação e contação de histórias, entendem muito dessa coisa de criar uma narrativa por meio de tecido, linha e aviamento.

Legenda: Selton Mello usou um smoking completo da marca italiana Dolce & Gabanna Foto: Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Selton Mello usou um smoking completo da marca italiana Dolce & Gabanna e, mesmo com um look que não custa menos que R$30.000,00, ele arremata a produção com um broche em formato de rosa e um anel prateado. Ambos os detalhes homenageiam duas pessoas muito importantes: o anel, uma bijuteria, era da mãe de Selton, e o broche homenageia Rubens Paiva, personagem que interpreta no filme “Ainda estou aqui”.

O que é um smoking D&G na frente de objetos de valor inestimáveis como esses? Eles nos servem para lembrar que eles ainda estão aqui e sempre estarão.

Já Fernanda Torres foi de Chanel, um modelo clássico e coerente com toda a campanha que tem feito em favor do filme. O vestido é da última coleção de alta costura da maison, e levou 450 horas de confecção. É um clássico da marca e clássicos não morrem.

Legenda: Fernanda Torres foi de Chanel Foto: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Fica aqui só aquele gostinho amargo de que o que a gente queria mesmo era ver um designer brasileiro no maior tapete vermelho do mundo (não uma marca que apoiou o nazismo… Fica aí a dúvida se foi estratégia, né?).

Independentemente desse descuido, ganhamos o prêmio da categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Um filme sobre a ditadura, sobre a perseguição, tortura e desaparecimento de pessoas que apenas tinham suas próprias convicções, ganhou na maior vitrine do cinema. É hexa! A vida presta!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora