Com enredo sobre Maracanaú, Acadêmicos de Niterói vence Série Ouro e sobe à elite das escolas de samba do RJ

Com um enredo de homenagem o São João de Maracanaú, no Ceará, conhecido com o "Maior São João do Mundo", a Acadêmicos de Niterói foi a campeã da Série Ouro e conquistou o acesso à elite das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2026. O samba-enredo "Vixe Maria" trouxe a história do festejo popular do município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Essa é a primeira vez que a Acadêmicos conquista o acesso ao Grupo Especial. A agremiação desfilou no último dia 1º, no sábado de Carnaval.

A apuração da Série Ouro ocorreu na tarde desta quinta-feira (6), em um hotel na Barra da Tijuca, com as notas de 36 jurados que avaliaram 9 quesitos. Foram rebaixadas as escolas São Clemente e Tradição.

Quem cantou o samba-enredo vencedor foi Nego, irmão de Neguinho da Beija-Flor. Ele já havia conquisto acessos à elite da Liga de Escolas de Samba em 2022, com a Império Serrano, e em 2023, com a Porto da Pedra.

Alegorias e fantasias nordestinas

As alegorias e as fantasias usadas pela Acadêmicos de Niterói tinham como tema o São João, e havia muitos quadrilheiros cantando o enredo com Nego. As baianas estavam vestidas de milho-verde, e o carro abre-alas representava uma fogueira.

Legenda: Baianas se vestiram de milho-verde para representar a comida típica do São João Foto: Ronaldo Nina | Riotur

A música foi desenvolvida pelo carnavalesco Tiago Martins. "Das festanças nos salões nobres da Europa até a chegada ao Brasil e a transformação em cortejo religioso. 'Vixe Maria' exalta essa expressão nordestina. Um carnaval com todos os ingredientes brasileiros: festa, fé, cultura e diversão", explicou o carnavalesco.

