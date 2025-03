Ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional por "Ainda Estou Aqui", o diretor Walter Salles celebrou o momento ao lado da família. Ele foi visto na festa de celebração após a cerimônia oficial, no Governors Ball, com os filhos e a esposa.

Muito discreto sobre a vida pessoal, o cineasta brasileiro é casado há 20 anos com a artista plástica Maria Klabin, de 46 anos. Os dois raramente são vistos juntos e seguem rotinas independentes.

Assim como o marido, Maria é carioca e herdeira de uma corporação milionária, o Grupo Klabin, o maior exportador de papel do Brasil. Walter é um dos sucessores do Unibanco/Itaú e possui uma fortuna avaliada em mais de US$ 4 bilhões (R$ 26,4 bilhões).

Antes de ingressar nas artes plásticas, Maria Klabin foi bailarina e dançou de forma experimental antes de se decidir pelas tintas e pincéis. Em uma entrevista para a revista Claudia, em 2015, ela comentou um pouco sobre esse período de descoberta: "Eu sabia que fazer bem um traço no papel não significava ser uma artista. Mas queria entender até onde esse traço poderia me levar. Buscava, e ainda busco, vivenciar todas as etapas de cada processo", afirmou.

Como Maria e Walter se conheceram?

Quando Maria tinha 17 anos, decidiu sair do Brasil para estudar História da Arte e Filosofia nos Estados Unidos. Ela ficou fora por cerca de dez anos. Na volta dos estudos, conheceu Walter Salles e os dois começaram a se relacionar.

O casal é pai de Vicente, 18, e Helena, 16. Por conta da maternidade, Maria precisou se afastar dos trabalhos artísticos, mas regressou em 2011. "Impossível negar que essa vida de mãe não influenciou minha obra. Parei por um tempo, refleti, organizei a casa e agora retomei minha trajetória, permeada de cenas da minha rotina”, disse, na entrevista para Claudia.

Atualmente, ela possui um ateliê no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, bairro em que também vive com Walter, os filhos e os cachorros.

