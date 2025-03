Fernanda Torres recusa convite para desfile das campeãs na Sapucaí: 'Preciso descansar'

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, recusou o convite para participar do desfile das campeãs da Sapucaí, evento que reúne as seis escolas de samba com maior pontuação do Carnaval do Rio de Janeiro, previsto para acontecer no próximo sábado (8).

Ela agradeceu a oportunidade, mas justificou que precisa descansar após a maratona de eventos para promoção do longa "Ainda Estou Aqui", que receber o inédito Oscar de Melhor Filme Internacional para o Brasil.

"As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há 6 meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho", disse a atriz ao Splash, do portal Uol, e completou: "Minha vida não para desde setembro. Assim que passar isso tudo, vou precisar descansar."

O convite para participar do desfile das campeãs foi feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, ele disse que entrou em contato com a artista e ofereceu um lugar no carro alegórico da prefeitura.

O desejo de descansar após o fim da promoção de "Ainda Estou Aqui" já tinha sido manifesto por Fernanda durante a coletiva de imprensa após a vitória no Oscar 2025: "Quero ir para uma casa de praia, com rede, e fazer um programa de culinária", brincou.

Na ocasião, o companheiro de cena, o ator Selton Melo, fez uma piada dizendo que o elenco continuaria a divulgar o longa, então, a artista respondeu, em tom de brincadeira: "Não consigo mais passar maquiagem."

Fernanda está longe do Brasil desde a virada do ano, quando pausou a promoção do filme para passar as festas em família. Em seguida, embarcou para os Estados Unidos, onde participou do Globo de Ouro em 6 de janeiro, quando venceu a categoria de melhor atriz em filme de drama — estatueta inédita para o País.

