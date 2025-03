Apuração do Carnaval 2025 do RJ: veja que horas começa e onde assistir ao vivo

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) irá decidir, nesta quarta-feira (5), qual escola levará o título de "campeã do Carnaval 2025". O processo de leitura dos votos dos jurados terá início às 15h (pelo horário de Brasília), na Praça da Apoteose, no centro da capital carioca.

Doze escolas que se apresentaram na Marquês de Sapucaí entre domingo (2) e terça-feira (4) disputam o título e também as seis vagas para o Desfile das Campeãs, que será no sábado (8). Já a escola com a menor pontuação será rebaixada para a Série Ouro, a "segunda divisão" do Carnaval carioca.

Onde assistir à apuração?

Assim como os desfiles, a apuração será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo Globoplay. A emissora começa a exibição a partir das 16h05, logo após a reprise da novela "Tieta" no "Vale a Pena Ver de Novo".

Como funciona a apuração?

Os jurados avaliam as escolas em nove quesitos:

Bateria

Samba-Enredo

Harmonia

Evolução

Enredo

Alegorias e Adereços

Fantasias

Comissão de Frente

Mestre-Sala e Porta-Bandeira

Cada quesito é julgado por quatro jurados, totalizando 36 julgadores. A menor nota em cada quesito é descartada, e a escola com a maior soma geral será coroada campeã.

Todas as escolas começam o desfile com a pontuação máxima (nota 10 em cada quesito). Os jurados podem descontar pontos ao longo da apresentação, atribuindo notas entre 9 e 10. Caso um jurado não conceda a nota máxima, ele precisa justificar a decisão por escrito.

