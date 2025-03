Neguinho da Beija-Flor se emociona em último desfile pela escola: 'Dever cumprido'

Neguinho de Beija-Flor se despediu do posto de intérprete da escola de samba, na noite desta segunda-feira (3), e se emocionou com o último desfile.

Aos 75 anos, Neguinho completou 50 anos como intérprete da escola e ressaltou o sentimento de dever cumprido.

“Sentimento de dever cumprido. Não dá mais. Infelizmente. Temos que deixar a vez para outro. Emoção de receber o carinho por 50 anos desse povo. Eu creio que, dificilmente, terei outra oportunidade”, disse.

Neguinho também brincou sobre a despedida durante o desfile, apontando a esperança de uma boa colocação da escola.

“Meu penúltimo dia porque o último vai ser no desfile das campeãs. Olha a Beija-Flor aí, gente”, disse. As seis escolas melhores colocadas desfilam novamente no sábado (8).

Beija-Flor trouxe à Sapucaí o enredo 'Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas', uma homenagem ao diretor de Carnaval que conquistou 13 títulos pela agremiação.

O carnavalesco faleceu em 2021, por complicações de Covid-19. Segundo a família, o desfile foi como o gurufim - velórios realizados com festa - que Laíla não teve.

APOSENTADORIA

Luiz Antônio Feliciano, conhecido nacionalmente como o Neguinho da Beija-Flor, anunciou a aposentadoria no fim de 2024. Ele destacou que diversos momentos vividos na agremiação em sua carta de despedida à Beija-Flor.

“Por você, venci o câncer, cantando na avenida ainda sob tratamento. Tenho fé que me curei graças a Deus e ao abençoado remédio do Carnaval. Nunca esquecerei como a comunidade me recebeu, na volta aos ensaios, em nossa quadra sagrada”, disse.

O intérprete comentou que jamais cogitou receber salário ou assinar contrato com a Beijar-Flor. O músico integrou a ala de compositores da escola em 11 de junho de 1975.

"Nossa relação é única e dispensa protocolos. Costumo repetir que se alguém deve algo, sou eu a você, minha escola. Tenho muito orgulho de carregá-la em meu nome oficial, o da carteira de identidade: Luiz Antonio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marcondes”, expressou.