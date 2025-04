Ex-BBB Gustavo Cowboy nega acusações de traição: 'Maldade e covardia'

O ex-BBB Gustavo Benedeti, conhecido como Gustavo Cowboy, pronunciou-se após a ex-namorada, Aline Fernandes, acusá-lo de traição. Ela afirmou que Gustavo se envolvia com homens enquanto mantinha um relacionamento com ela.

“Existem mentiras que são tão absurdas e criminosas que não merecem nem defesa. Só cabe a nós confiar na justiça de Deus e tomar as medidas jurídicas cabíveis diante da maldade e covardia com as quais fui ofendido hoje. Que Deus abençoe a todos que torcem por mim e julgue com justiça os que gratuitamente me ofendem”, escreveu ele, nas redes sociais.

Veja também Zoeira Veja como foi encontro de vilãs de novelas no especial de 60 anos da TV Globo Zoeira Lady Gaga chega ao Brasil para show em Copacabana

Desabafo

Aline Fernandes publicou as acusações sobre Gustavo no Instagram. “Passei 3 meses com esse indivíduo e não iria expor nada! Dia 8 desse mês estava comigo ainda e menos de 20 dias depois está na rede social anunciando namoro”.

Ela ainda afirmou que o empresário morou com um homem enquanto estava em um relacionamento com ela. “Fui tratada com desrespeito, frieza e indiferença diariamente, o que me fez finalmente reconhecer a dependência emocional que eu tinha”.

Gustavo participou do BBB 23 e teve um envolvimento amoroso durante o programa com a jogadora de vôlei Key Alves.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.