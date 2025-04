Veja como foi encontro de vilãs de novelas no especial de 60 anos da TV Globo

As oito vilãs mais temidas da teledramaturgia brasileira foram reunidas durante o show de celebração dos 60 anos da TV Globo, na noite desta segunda-feira (28).

Em VT exibido durante o especial, as personagens Carminha ("Avenida Brasil"), Nazaré Tedesco ("Senhora do Destino"), Raquel ("Mulheres de Areia"), Branca Letícia de Barros Mota ("Por Amor"), Cristina ("Alma Gêmea"), Maristela ("Garota do Momento"), Vanessa ("Todas as Flores") e Perpétua (Tieta), disputaram o título de maior vilã da TV brasileira.

Veja como foi

O VT começa com Nazaré, interpretada por Renata Sorrah, encontrando-se com Branca Letícia, interpretada por Susana Vieira. Na sequência, aparecem Raquel (Glória Pires), Vanessa (Letícia Colin) e Maristela (Lília Cabral) e, por último, Perpétua (Joana Fomm), que chamava suas concorrentes de quengas.

Um dos destaques do especial foi a entrada de Cristina, interpretada por Flavia Alessandra em "Alma Gêmea", que morreu no fim da novela e foi levada por demônios para o inferno. No VT, ela justificou sua ressurreição como parte de um pacto com o diabo para poder ser consagrada como a grande vilã das novelas.

Reveja a cena:

Já Carminha (Adriana Esteves), de "Avenida Brasil", foi a última a aparecer entre as personagens. Ela avisa às demais que a participação foi cancelada e que fizeram isso para colocar influencers no lugar, uma piada com as queixas de espectadores e artistas sobre a inserção de influenciadoras em papéis importantes nas novelas.

Assista ao momento:

O especial, dirigido e assinado por Dennis Carvalho e Henrique Sauer e com roteiro de Ricardo Linhares e Juan Jullian, ainda foi carregado de referências a grandes momentos das novelas e seu sucesso nas redes sociais. Um deles foi o meme da Nazaré Confusa.

Repercussão

Nas redes sociais, a passagem das vilãs fez sucesso. "Isso aqui já valeu pelos 60 anos todinho da dona Glô! Dá um aumento para quem conseguiu reunir todas elas!", escreveu um usuário no X. "Como é bom ver atrizes DE VERDADE atuando! E que roteiro bom kkkk a Globo quando quer serve né", disse outro.

