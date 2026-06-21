Morre Robson Barros, um dos primeiros paquitos da Xuxa

Ele participou da formação original do grupo.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 12:53
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Legenda: Robson Barros foi um dos primeiros paquitos da Xuxa.
Foto: Instagram/Reprodução.

Robson Barros, conhecido nacionalmente por ter participado da formação original dos Paquitos do Xou da Xuxa (1986-1992), morreu neste sábado (20) aos 58 anos. Ele era casado e pai de três filhos, e não teve a causa da morte divulgada. 

Segundo informações do portal NaTelinha, Robson Barros tratava um câncer há alguns anos. O velório será no Cemitério Parque do Morumbi, em São Paulo. Familiares e amigos prestaram homenagens ao ex-assistente de palco.

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Quem era Robson Barros?

No final dos anos 1980, com a popularidade do programa de Xuxa Meneghel, Robson foi um dos selecionados para ser do primeiro grupo de homens assistentes de palco da apresentadora. Além dele, integravam os Paquitos Alexandre Canhoni (Xand), Claudio Heinrich, Marcelo Faustini e Egon Júnior.

Eles vestiam fardas inspiradas em soldadinhos de chumbo, e lançaram um álbum de estúdio em 1989 com sucessos como "Muito Prazer" e "Paquidance". 

Após o fim dos Paquitos, no entanto, Robson não seguiu carreira artística. Ele optou por seguir carreira na indústria musical e do entretenimento, atuando como produtor. Atuava de forma discreta, com raras participações em eventos relacionados ao legado do programa. 

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