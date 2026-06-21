MC Kevinho passa mal durante show em Portugal e é hospitalizado

O brasileiro MC Kevinho passou mal durante um show realizado na cidade de Mértola, em Portugal, na noite de sábado (20). A informação é do portal Uol.

Após a intercorrência, o cantor precisou ser hospitalizado para realização de exames e cancelou o restante da apresentação.

Segundo o portal, o artista teria passado mal por conta das variações de pressão registradas na localidade e forte calor.

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"A KondZilla reforça que está acompanhando de perto toda a situação e, assim que houver novas informações, comunicará oficialmente ao público, imprensa, contratantes e parceiros", informou a equipe do MC.

Não há, até o momento, atualizações sobre o estado de saúde do brasileiro.