'Altas Horas' deste sábado (20) recebe Calcinha Preta e outros artistas em especial sobre forró

O programa "Altas Horas" deste sábado (20) abordará o forró sinfônico. Com Serginho Groisman na apresentação, haverá conversas com diversos convidados, como Calcinha Preta e Juliette.
Dentre outros nomes que estarão no programa, estão os cantores Vitor Fernandes, Henry Freitas, Marcia Fellipe, Tarcísio Do Acordeon e Os Barões da Pisadinha.
Em clima de festa junina, vão ser abordados momentos diferentes da carreira de cada um, assim como haverá apresentações de músicas.
Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (20)?
O "Altas Horas" começa a partir das 22h25, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.
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