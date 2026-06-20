'Altas Horas' deste sábado (20) recebe Calcinha Preta e outros artistas em especial sobre forró

Programa vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 19:00
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Legenda: O programa terá uma edição especial com foco em forró sinfônico.
Foto: Divulgação/Altas Horas.

O programa "Altas Horas" deste sábado (20) abordará o forró sinfônico. Com Serginho Groisman na apresentação, haverá conversas com diversos convidados, como Calcinha Preta e Juliette. 

Dentre outros nomes que estarão no programa, estão os cantores Vitor Fernandes, Henry Freitas, Marcia Fellipe, Tarcísio Do Acordeon e Os Barões da Pisadinha. 

Em clima de festa junina, vão ser abordados momentos diferentes da carreira de cada um, assim como haverá apresentações de músicas. 

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (20)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h25, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.

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