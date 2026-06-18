Fogaça faz participante do MasterChef Brasil chorar ao recusar provar prato

Carla Araújo, participante da nova temporada de MasterChef Brasil, foi aos prantos no episódio veiculado na noite dessa terça-feira (16), após Henrique Fogaça se recusar a provar o prato da cozinheira amadora.

Durante a apresentação do prato, o chefe utiliza um palavrão para se referir à comida e bate na mesa. Após uma série de críticas, ele afirmou que não comeria.

A cozinheira sai em silêncio, volta para a bancada, sendo consolada por outros participantes. Nesse momento, ela vai aos prantos.

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O vídeo foi publicado na página oficial do programa, transmitido pela TV Bandeirantes, na rede social X, e dividiu os fãs.

“Cozinha não é pra fracos, se não aguenta pressão não entra, todos são julgados como se fossem profissionais, todo mundo sabe disso porque já conhecem o programa, lugar de gente mimada é assistindo pela tv”, comentou um internauta.

Outro criticou o posicionamento do chefe: “Fogaça já deu nesse programa... Grosso... Já humilhou uma participante uma vez e agora de novo. Saudades daquele chefe maravilhoso e educado”.

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