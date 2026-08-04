Gilberto Gil fica preso em elevador e é resgatado por bombeiros no RJ

O cantor Gilberto Gil precisou ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso no elevador de casa, em Copacabana. A informação e uma foto pós-resgate foram compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro nas redes sociais.

Segundo a corporação, militares do 17º Grupamento de Bombeiro Militar foram acionados na noite do domingo (2) para atender uma ocorrência de salvamento de uma pessoa presa em um elevador.

“A vítima resgatada era o renomado cantor Gilberto Gil, que foi salvo com segurança pelos bombeiros militares do CBMERJ”, segue a nota.

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O texto ainda destaca que a operação “foi realizada com rapidez, técnica e precisão” e o artista não teve ferimentos. “Aquele abraço”, termina a postagem, em alusão à música do cantor.

Nas próprias redes sociais, a equipe de Gilberto Gil também compartilhou publicação sobre o ocorrido inusitado: “Quem nunca ficou preso no elevador? Hoje foi a vez de seu Gilberto”.

O texto publicado no perfil do artista ainda agradeceu aos profissionais que atenderam a ocorrência “pela agilidade e cuidado”.