Gilberto Gil fica preso em elevador e é resgatado por bombeiros no RJ

Corporação compartilhou salvamento do cantor nas redes sociais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 09:52
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Foto: CBMERJ / Reprodução / Redes sociais.

O cantor Gilberto Gil precisou ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso no elevador de casa, em Copacabana. A informação e uma foto pós-resgate foram compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro nas redes sociais.

Segundo a corporação, militares do 17º Grupamento de Bombeiro Militar foram acionados na noite do domingo (2) para atender uma ocorrência de salvamento de uma pessoa presa em um elevador.

A vítima resgatada era o renomado cantor Gilberto Gil, que foi salvo com segurança pelos bombeiros militares do CBMERJ”, segue a nota.

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O texto ainda destaca que a operação “foi realizada com rapidez, técnica e precisão” e o artista não teve ferimentos. “Aquele abraço”, termina a postagem, em alusão à música do cantor.

Nas próprias redes sociais, a equipe de Gilberto Gil também compartilhou publicação sobre o ocorrido inusitado: “Quem nunca ficou preso no elevador? Hoje foi a vez de seu Gilberto”.

O texto publicado no perfil do artista ainda agradeceu aos profissionais que atenderam a ocorrência “pela agilidade e cuidado”.

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