Guia de shows: veja os destaques da programação musical de agosto em Fortaleza

Agosto começa com muitas novidades para quem é entusiasta de música na capital cearense. Entre as apresentações musicais que ocorrem por aqui neste mês, há destaques como a nova turnê do projeto Dominguinho, a "Equilibrium Tour" de Anitta e o reencontro da banda Kid Abelha, que vem a Fortaleza com a turnê "Eu Tive um Sonho".

Já entre os festivais, eventos como o Samba Brasil, no Marina Park, e o Porão do Rock, na Praça Verde do Dragão do Mar, prometem uma grade de programação ampla, com nomes de diferentes gerações para agradar a todos os entusiastas do pagode e do pop rock.

Para organizar a agenda e não perder nenhum show, confira a seguir a lista com alguns dos principais eventos musicais de agosto:

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Moacir Bedê (1/8)

Legenda: Artista cearense faz show gratuito neste sábado (1º). Foto: Ricardo Damito/Divulgação.

O músico e compositor Moacir Bedê realiza um show especial para celebrar os 40 anos de carreira e a fusão musical que originou seu "chorinho moderno". A apresentação terá participação especial de Loren Gualda, Natasha Faria, Valdo Aderaldo, Ellis Mario, Marco Tulio e Nilton Fiore.

Serviço

Quando: Sábado, 1º de agosto

Horário: 19h30

Onde: Minianfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações: @institutodragaodomar

Molho Negro, Miss Jane, Detrito Espacial e Projeto Matéria (1/8)

Legenda: O trio Molho Negro (PA) tem 14 anos de carreira e já se apresentou em festivais importantes pelo País. Foto: Lucca Miranda/Divulgação.

O mês começa com uma noite voltada ao rock na Casa Mercúrio, ponto cativo de bons shows autorais no Benfica. Neste sábado (1º), se apresentam por lá a banda paraense Molho Negro, que une punk e garage rock, além das cearenses Miss Jane, Projeto Matéria e Detrito Espacial, que apresentam shows que passeiam pelo grunge, o rock alternativo e o emocore.

Serviço

Quando: Sábado, 1º de agosto

Horário: 19h

Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Ingressos: A partir de R$ 30 | Vendas no Sympla

Mais informações: @casamercuriofortaleza

O Teatro Mágico (1/8)

Legenda: Novo show chega a Fortaleza neste sábado (1º). Foto: Gabi Ramos/Divulgação.

Grupo cênico-musical que fez sucesso nos anos 2000 com hits como "O Anjo Mais Velho" e "Ana e o Mar", O Teatro Mágico volta a Fortaleza com a turnê "A Corda Bamba no Pescoço".

O repertório dos novos shows une sucessos antigos e músicas mais recentes, como o single "A Vida se Revela", feito em colaboração com o cantor Flávio Venturini e lançado em maio. A apresentação será no Pirata Bar, na Praia de Iracema.

Serviço

Quando: Sábado, 1º de agosto

Horário: 19h

Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 80 | Vendas no Ingresso Mágico

Mais informações: @piratabaroficial e @oteatromagico

Jair Naves, Renan Benini e Vitor Brauer (4/8)

Em formato de power trio, os músicos Jair Naves (Ludovic), Renan Benini (Lupe de Lupe) e Vitor Brauer (Lupe de Lupe, Desgraça e outras) se reúnem para um show especial da turnê "Sem Sair na Rolling Stone", que une canções de suas bandas e carreiras solos em um repertório 100% focado no melhor do "rock triste" independente.

Serviço

Quando: Terça-feira, 4 de agosto

Horário: 19h

Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Ingressos: R$ 55 | Vendas na Shotgun

Mais informações: @esconderijo.rockpub

Dominguinho (8/8)

Legenda: Apresentação em Fortaleza será a primeira da nova fase do projeto. Foto: João Lima Neto/SVM.

O trio formado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho volta à capital cearense para apresentar o repertório de "Dominguinho Vol. 2", segundo disco do projeto que se tornou um dos grandes fenômenos recentes do mercado musical brasileiro. Mais uma vez, Fortaleza foi a cidade escolhida para dar início à turnê, com show marcado para o próximo sábado (8), no Centro de Formação Olímpica.

Serviço

Quando: Sábado, 8 de agosto

Horário: 18h

Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (Av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 200 | Vendas no Ingresse

Mais informações: @dominguinho

Flávio Venturini (8/8)

O mineiro Flávio Venturini volta a Fortaleza para um show em celebração aos 50 anos de carreira, com um repertório cheio de sucessos da Música Popular Brasileira, como "Céu de Santo Amaro" e "Espanhola".

Serviço

Quando: Sábado, 8 de agosto

Horário: Abertura dos portões às 17h30, show às 20h

Onde: Estacionamento do Shopping Rio Mar Fortaleza

Ingressos: A partir de R$ 175 | Vendas no Meaple

Mais informações: @flavioventurinioficial

Samba Brasil (8/8)

Em edição que celebra os 20 anos do evento, o Samba Brasil chega a Fortaleza com um line-up de peso para quem ama pagode: Ferrugem, Thiaguinho, Mumuzinho, Dilsinho, Yan, Sorriso Maroto, Fundo de Quintal e Davizão se apresentam no próximo sábado (8), no Marina Park.

Serviço

Quando: Sábado, 8 de agosto

Horário: 16h

Onde: Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Ingressos: A partir de R$ 160 | Vendas no ST Ingressos

Mais informações: @sambabrasilfortaleza

Alcione (9/8)

Legenda: Cantora apresenta show que celebra 50 anos de carreira. Foto: Vinícius Mochizuki/Divulgação.

Em mais um show inesquecível, Alcione apresenta parte de seus grandes sucessos para celebrar os 50 anos de samba. No repertório, músicas como "Não Deixe o Samba Morrer", "Vou Festejar", "Você Me Vira a Cabeça" e, claro, "A Loba", entre outras.

Serviço

Quando: Domingo, 9 de agosto

Horário: Abertura dos portões às 17h, show às 20h

Onde: Estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza

Ingressos: A partir de R$ 300 | Vendas no Meaple

Mais informações: @alcioneamarrom

Marcelo Jeneci (9/8)

Legenda: Jeneci apresenta novo show no Teatro Claro Mais. Foto: Claudio Furtado/Divulgação.

O cantor e músico apresenta o show "Solo", resultado de uma pesquisa sonora que reinventa alguns de seus sucessos em formato mais intimista. No show, Jeneci canta, toca sanfona e comanda os sintetizadores ao mesmo tempo, numa apresentação imperdível para os fãs.

Serviço

Quando: Domingo, 9 de agosto

Horário: 20h

Onde: Teatro Claro Mais (Via Sul Shopping - Av. Washington Soares, 4335 - Sapiranga)

Ingressos: A partir de R$ 21 | Vendas no Shopping Via Sul e no Uhuu

Mais informações: @teatroclaromaisfortaleza

Baco Exu do Blues (14/8)

Legenda: Baco Exu do Blues faz show no Teatro RioMar Fortaleza. Foto: Divulgação.

O rapper Baco Exu do Blues traz a turnê de seu quarto álbum de estúdio, "HASOS" (2025), para o Estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza. No repertório, além dos novos hits, canções de outros álbuns da carreira, como "Flamingos" e "Me Desculpa Jay-Z".

Serviço

Quando: Sexta-feira, 14 de agosto

Horário: 20h

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 100 | Vendas no Sympla

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Rosabeatz e Georgez (14/8)

Legenda: Rosabeatz e Georgez apresentam seus trabalhos solo no 'Estação Autoral'. Foto: Quinze Vinte/Tim Oliveira.

A Estação das Artes retoma a programação do projeto "Estação Autoral" em agosto com shows de dois artistas cearenses. A noite começa com Rosabeatz, que apresenta seu pop eletrônico no show "Cordel Hackeado". Em seguida, o cantor Georgez apresenta o show "A Cantora Careca", que reúne faixas autorais de seu trabalho solo, voltado para o pós-punk e o synthpop.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 14 de agosto

Horário: A partir das 18h40

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @institutomiranteceara

Saulo Duarte (14/8)

Legenda: Saulo faz show intimista no próximo dia 14, na Praia de Iracema. Foto: Ana Alexandrino/Divulgação.

Cantor, compositor e multi-instrumentista paraense com forte ligação com o Ceará, Saulo Duarte apresenta o show "Coração Talismã" em Fortaleza, no próximo dia 14 de agosto, no restaurante Mar de Rosas. A apresentação será em formato intimista, voz e violão, com repertório voltado para sucessos autorais e releituras de artistas como Anelis Assumpção, Bob Marley e Gilberto Gil.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 14 de agosto

Horário: 19h

Onde: Mar de Rosas (R. dos Tabajaras, 542 - Praia de Iracema)

Couvert: R$ 20

Mais informações: @nomarderosas

Festival Porão do Rock (14, 15, 21 e 22/8)

Legenda: Os Paralamas do Sucesso, Criolo e The Mönic são alguns dos destaques da programação. Foto: Divulgação / Divulgação / Reprodução/Instagram @annegodoneo

O festival brasiliense Porão do Rock chega pela primeira vez a Fortaleza com uma edição de quatro dias que reúne diversos estilos e gerações do gênero. Na sexta-feira (14), se apresentam Os Paralamas do Sucesso, Lagum, The Mönic, Shark e Sulamericana; no sábado (15), Biquini Cavadão, Cor dos Olhos, Detonautas, Pira Coletiva e Claudine.

O segundo fim de semana do festival começa na sexta-feira (21), com Marcelo Falcão, CPM 22, Switch Stance, Não Religião e Montage. Já no último dia, no sábado (22), sobem ao palco Criolo, Rodox, Trampa, Lucas Inutilismo, Guizão e Conte!.

Serviço

Quando: 14, 15, 21 e 22 de agosto

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

Ingressos: A partir de R$ 149 | Vendas no Meu Bilhete

Mais informações: @poraodorockfortaleza

Anitta (15/8)

Legenda: Anitta traz nova turnê para a Capital no próximo dia 15. Foto: Divulgação.

Dias após o lançamento da segunda parte de EQUILIBRIVM, álbum que marca nova fase na carreira de Anitta, a cantora volta a Fortaleza para um show totalmente diferente do que os fãs já viram, em formato mais intimista e menos dançante. Prometido como uma experiência imersiva, o evento ainda conta com atividades de bem-estar antes da apresentação musical, para quem desejar viver a experiência completa da nova era.

Serviço

Quando: Sábado, 15 de agosto

Horário: A partir das 14h

Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 165 | Vendas no Ingresse

Mais informações: @equilibrivm

Luan Santana (15/8)

Legenda: Artista faz show especial em Fortaleza no próximo dia 15. Foto: Divulgação.

Fãs de Fortaleza poderão revisitar os maiores sucessos dos 15 anos de carreira do cantor Luan Santana, que faz um passeio pela trajetória no sertanejo na turnê "Registro Histórico". Na capital cearense, o show será realizado no estacionamento da Arena Castelão, e deve reunir sucessos de diferentes álbuns do artista.

Serviço

Quando: Sábado, 15 de agosto

Horário: Abertura dos portões às 17h

Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 260 | Vendas no Q2 Ingressos

Mais informações: @luansantana

Simone (16/8)

Legenda: Artista investiga diferentes visões sobre ser mulher em seu novo show. Foto: Dodô Villar/Divulgação.

Com um show que busca investigar o feminino na música popular brasileira, a cantora Simone apresenta a turnê "Que Mulher é Essa?". No repertório, interpretações de canções de artistas que trataram, em suas obras, da experiência de ser mulher, como Chico Buarque, Marina Lima, Rita Lee e Sueli Costa.

Serviço

Quando: Domingo, 16 de agosto

Horário: 19h

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas na bilheteria do teatro e no Uhuu

Mais informações: @teatroriomarfortaleza

Cícero (19/8)

Legenda: Cantor carioca retorna ao TJA com show comemorativo. Foto: Elisa Maciel/Divulgação.

Em um show que promete emocionar os fãs de longa data, o cantor carioca Cícero celebra os 15 anos de seu álbum de estreia, "Canções de Apartamento". O repertório deve incluir alguns dos maiores hits da carreira do artista, como "Tempo de Pipa", "Vagalumes Cegos" e "Ensaio Sobre Ela".

Serviço

Quando: Quarta-feira, 19 de agosto

Horário: 20h

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: A partir de R$ 70 | Vendas no Sympla

Mais informações: @cicerorosalins

Totô de Babalong (20/8)

Legenda: Cantor baiano se apresenta em casa de shows do Benfica no próximo dia 20. Foto: Divulgação.

Cantor baiano que une o pop ao brega e outras sonoridades latino-americanas, Totô de Babalong vem a Fortaleza para o show de lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, "Deusimar", lançado nessa sexta-feira (31). O show será feito em formato para animar a pista da Casa Mercúrio, com voz + DJ.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 20 de agosto

Horário: 18h30

Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Ingressos: A partir de R$ 30 | Vendas no Sympla

Mais informações: @casamercuriofortaleza

Das Projekt, Plastique Noir, Caixão e mais (22/8)

Legenda: Plastique Noir, referência cearense e nacional do pós-punk/darkwave, se apresenta no Casarão Benfica. Foto: Kid Jr.

A festa The Darkest Night reúne artistas da cena gótica local e nacional no Casarão Benfica no próximo dia 22. Se apresentam a banda paulista Das Projekt, que faz um show em celebração aos 35 anos de carreira; além das bandas Plastique Noir, Caixão, Dark Hertz Transmission e T.R.A.U.M.A. e da discotecagem do DJ Enceladus.

Serviço

Quando: Sábado, 22 de agosto

Horário: 23h

Onde: Casarão Benfica (Av. Carapinima, 1884 - Benfica)

Ingressos: A partir de R$ 30 | Vendas no Meaple

Mais informações: @breakdownmediaoficial

Kid Abelha (22/8)

Legenda: Formação original do grupo se apresenta no CFO no próximo dia 22. Foto: Danilo Cardoso/Divulgação.

Na turnê de reencontro "Eu Tive um Sonho", que celebra a trajetória do Kid Abelha, Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato apresentam um repertório com todos os hits da banda, como "Pintura Íntima", "Como eu Quero" e "Lágrimas e Chuva".

Serviço

Quando: Sábado, 22 de agosto

Horário: Abertura dos portões às 18h, show às 21h

Onde: Centro de Formação Olímpica - CFO (Av. Alberto Craveiro, s/n - Castelão)

Ingressos: A partir de R$ 125 | Vendas na Ticketmaster

Mais informações: @kidabelha

Roupa Nova (29/8)

Legenda: Banda retorna a Fortaleza para show no Centro de Eventos do Ceará. Foto: Angelo Pastorello/Divulgação.

Presença cativa nos palcos fortalezenses, a banda Roupa Nova volta à Capital para apresentar o show da turnê "Simplesmente Roupa Nova", que reúne alguns dos grandes hits do grupo, como "Sapato Velho" e "Whisky a Go-Go". O show de abertura é da atração cearense Fets Dômino.

Serviço

Quando: Sábado, 29 de agosto

Horário: 20h

Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Ingressos: A partir de R$ 360 | Vendas no site Grafcarlos

Mais informações: @roupanova