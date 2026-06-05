Com Paralamas do Sucesso e Criolo, festival Porão do Rock chega a Fortaleza em agosto; veja atrações

Após muita expectativa, o festival Porão do Rock BB Seguros divulgou oficialmente, nesta sexta-feira (5), o line-up da primeira edição do evento em Fortaleza. Realizado em dois fins de semana, nos dias 14, 15, 21 e 22 de agosto, o festival terá como atrações principais as bandas Biquini, CPM 22, Detonautas, Lagum, Não Religião, Rodox e The Mönic, além dos cantores Criolo, Marcelo Falcão e Lucas Inutilismo.

A programação inclui, ainda, artistas cearenses que representam a cena independente de rock do Estado, como Cor dos Olhos, Pira Coletiva e Montage. Todos os shows serão realizados na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

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A venda de ingressos para o festival será feita pela plataforma Meu Bilhete e começa na semana que vem. Na próxima terça-feira (9), o evento dará início à pré-venda para clientes BB Seguros, com 65 % de desconto sobre o valor da inteira. Já na próxima quinta-feira (11), a venda geral será iniciada, com ingressos disponíveis a partir das 12h.

Veja a lista de atrações por dia:

Sexta-feira (14/08)

Os Paralamas do Sucesso

Lagum

Lagum The Mönic

Shark

Sulamericana

Sábado (15/08)

Biquini

Cor dos Olhos

Detonautas

Montage

Pira Coletiva

Sexta-feira (21/08)

Marcelo Falcão

CPM 22

Switch Stance

Não Religião

Claudine

Sábado (22/08)

Criolo

Rodox

Lucas Inutilismo

Guizão

Conti

Serviço

Festival Porão do Rock – Edição Fortaleza

Quando: 14, 15, 21 e 22 de agosto

Onde: Praça Verde do Dragão do Mar

Ingressos: Pré-venda exclusiva para clientes BB Seguros a partir da próxima terça-feira (9) e venda geral a partir da próxima quinta-feira (11), às 12h, na plataforma Meu Bilhete

Mais informações: @poraodorock