Com Paralamas do Sucesso e Criolo, festival Porão do Rock chega a Fortaleza em agosto; veja atrações
Evento brasiliense terá primeira edição na capital cearense neste ano; além de artistas nacionais, bandas locais também integram o line-up.
Após muita expectativa, o festival Porão do Rock BB Seguros divulgou oficialmente, nesta sexta-feira (5), o line-up da primeira edição do evento em Fortaleza. Realizado em dois fins de semana, nos dias 14, 15, 21 e 22 de agosto, o festival terá como atrações principais as bandas Biquini, CPM 22, Detonautas, Lagum, Não Religião, Rodox e The Mönic, além dos cantores Criolo, Marcelo Falcão e Lucas Inutilismo.
A programação inclui, ainda, artistas cearenses que representam a cena independente de rock do Estado, como Cor dos Olhos, Pira Coletiva e Montage. Todos os shows serão realizados na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.
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A venda de ingressos para o festival será feita pela plataforma Meu Bilhete e começa na semana que vem. Na próxima terça-feira (9), o evento dará início à pré-venda para clientes BB Seguros, com 65 % de desconto sobre o valor da inteira. Já na próxima quinta-feira (11), a venda geral será iniciada, com ingressos disponíveis a partir das 12h.
Veja a lista de atrações por dia:
Sexta-feira (14/08)
- Os Paralamas do Sucesso
Lagum
- The Mönic
- Shark
- Sulamericana
Sábado (15/08)
- Biquini
- Cor dos Olhos
- Detonautas
- Montage
- Pira Coletiva
Sexta-feira (21/08)
- Marcelo Falcão
- CPM 22
- Switch Stance
- Não Religião
- Claudine
Sábado (22/08)
- Criolo
- Rodox
- Lucas Inutilismo
- Guizão
- Conti
Serviço
Festival Porão do Rock – Edição Fortaleza
Quando: 14, 15, 21 e 22 de agosto
Onde: Praça Verde do Dragão do Mar
Ingressos: Pré-venda exclusiva para clientes BB Seguros a partir da próxima terça-feira (9) e venda geral a partir da próxima quinta-feira (11), às 12h, na plataforma Meu Bilhete
Mais informações: @poraodorock