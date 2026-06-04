Além dos festejos de São João, Fortaleza terá shows de MPB, metal e mais em junho; veja lista

Na capital cearense, junho será de muito forró, como de costume, mas também de rock, rap, MPB, pagode e muito mais. Mesmo no mês do São João, em que as festas se voltam para comemorações tradicionais e ritmos que conversam com a festa popular, a programação musical da Capital é diversa, com shows que reúnem diversos gêneros em diferentes espaços da Cidade.

Além das festas juninas — que ocupam espaços públicos e privados durante todo o mês —, se destacam neste mês o line-up do DFB Festival, que traz nomes como Alice Caymmi, Fernanda Abreu, Os Garotin e FBC para apresentações gratuitas, shows especiais em alusão ao Dia dos Namorados, como as turnês de Anavitória e Ana Carolina, e a programação da Casa Mercúrio, que vem se consolidando como novo ponto musical independente da Cidade.

Confira, a seguir, os principais shows que chegam a Fortaleza nas próximas semanas:

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Filho do Piseiro, Silvânia e Berg, Luiz Fidelis e Daniella Campelo (4/6)

A abertura do São João de Fortaleza começa com muito forró e piseiro nesta quinta-feira (4), na Cidade Junina. A festa começa com a cantora Daniella Campelo, às 19h30, e segue com shows do cantor Luis Fidelis, da dupla Silvânia e Berg e do cantor Filho do Piseiro.

O novo espaço dedicado ao São João na Capital terá ainda um segundo palco, o Vitrola Junina, com apresentações de artistas cearenses a partir das 14h. Sobem ao palco a DJ Bugzinha, o grupo Os Lamparinos, a DJ Lolost, o cantor e sanfoneiro Danilo Gurgel e o cantor Juruviara.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 4 de junho

Horário: A partir das 14h (palco Vitrola Junina) e a partir das 19h30 (palco principal)

Onde: Cidade Junina – Parque de Exposições Governador César Cals (R. Aluísio, Eleutério, 610 - São Gerardo)

Ingressos: Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Mais informações: @saojoaoemfortaleza

João Gomes (4/6)

Legenda: Artista se apresenta nesta quinta-feira (4). Foto: Reprodução/Instagram.

"Vila São João Gomes", o projeto junino do artista pernambucano, chega à capital cearense nesta quinta-feira (4). Com ingressos acessíveis, a R$ 30, o show deve reunir sucessos autorais de João e clássicos do xote e do forró tradicional.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 4 de junho

Horário: 15h

Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Ingressos: R$ 30 | Vendas no Ingresse

Mais informações: @saojoaogomes

Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Lud Amaral e Vicente Nery (5/6)

No segundo dia da programação de abertura do São João de Fortaleza, a festa na Cidade Junina começa às 19h30 e fica por conta dos cantores Lud Amaral, Vicente Nery, Elba Ramalho e Dorgival Dantas, que encerra a noite de shows.

No palco Vitrola Junina, a partir das 14h, se apresentam o Forró do Pinga Fogo, César do Acordeon, Allan Brasil, Forrozão das Antigas com Vanessa A Cantora e os DJs Nego Célio e Tomé.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 5 de junho

Horário: A partir das 14h (palco Vitrola Junina) e a partir das 19h30 (palco principal)

Onde: Cidade Junina – Parque de Exposições Governador César Cals (R. Aluísio, Eleutério, 610 - São Gerardo)

Ingressos: Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível

Mais informações: @saojoaoemfortaleza

Mateus Fazeno Rock, Má Dame e DJ Góia (5/6)

Legenda: Mateus Fazeno Rock faz show com repertório inédito nesta sexta-feira (5). Foto: Naya Oliveira/Divulgação.

A programação musical de junho da Casa Mercúrio começa nesta sexta-feira (5), com shows de Mateus Fazeno Rock e da rapper Má Dame e discotecagem da DJ Góia. Um dos destaques da noite deve ficar por conta do repertório renovado de Mateus Fazeno Rock, que deve incluir, além de músicas dos discos "Rolê nas Ruínas", "Jesus Ñ Voltará" e "Lá Nazárea Todos Querem Viver Bem", canções inéditas.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 5 de junho

Horário: A partir de 18h30

Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Vendas no Sympla

Mais informações: @casamercuriofortaleza e @mercurioproducao

Mombojó (5/6)

Legenda: Grupo pernambucano se apresenta em Fortaleza neste fim de semana. Foto: Olivia Leite/Divulgação.

Expoente do indie brasileiro nos anos 2000, a banda recifense Mombojó apresenta show inédito na Capital nesta sexta-feira (5), no Anfiteatro do Dragão do Mar, com repertório do animado álbum "Solar", lançado em abril deste ano.

Com participações de artistas como Letrux e Sofia Freire, o disco foi produzido por Léo D, que também trabalhou com o Mombojó no disco de estreia do grupo, o celebrado "Nadadenovo" (2004). A nova turnê, aliás, faz parte da comemoração dos 25 anos do grupo, que se apresentou na Capital pela última vez há pouco menos de um ano, na Estação das Artes.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 5 de junho

Horário: 20h

Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 30 + 1kg de alimento (meia social) e R$ 20 (meia) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

Violator, Facada, Fist Banger e Warbiff (6/6)

A banda brasiliense de thrash metal Violator volta à capital cearense para apresentar o repertório do álbum "Unholy Retribution", lançado no ano passado. Abrem o evento as bandas cearenses Warbiff, Fist Banger e Facada.

Serviço

Quando: Sábado, 6 de junho

Horário: 18h

Onde: Havana Iracema (R. Almirante Jaceguai, 61 - Praia de Iracema)

Ingressos: A partir de R$ 80 | Vendas no Ticketcomvc

Mais informações: @havanairacema

Anavitória (7/6)

Legenda: Dupla se apresenta no RioMar Fortaleza. Foto: Divulgação.

O duo musical formado por Ana Caetano e Vitória Falcão faz um show especial com as canções mais românticas da carreira, incluindo sucessos como "Fica", "Pupila" e "Agora eu quero ir". A apresentação também celebra o aniversário de dez anos da dupla.

Serviço

Quando: Domingo, 7 de junho

Horário: 16h

Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 152 | Vendas na loja Elabore RioMar e no Ingresso Digital

Mais informações: @riomarfortaleza

DFB Festival (9 a 12/6)

Nesta edição, o DFB Festival se destaca não só pelos desfiles de moda, mas também pela programação musical, com um line-up diverso e para todos os gostos. Entre os destaques estão apresentações de nomes como Alice Caymmi (RJ), Os Garotin (RJ), FBC (MG) e da cantora Fernanda Abreu (RJ), que vem a Fortaleza com o show "Da Lata 30 Anos", que rememora o repertório do icônico álbum "Da Lata" (1995). O acesso à toda a programação é gratuito.

Confira a programação completa:

9 de junho (terça-feira)

DJ Renata Dib

Alice Caymmi

Ana Cañas canta Rita Lee

DJ Nego Célio

10 de junho (quarta-feira)

Voyage

Superbanda

Os Garotin

DJ Davi Fiuza

11 de junho (quinta-feira)

DJ Viúva Negra

4rtin

FBC

DJ Priscilla Delgado

12 de junho (sexta-feira)

DJ Maria Tavares

Transacionais

Daniel Peixoto

Fernanda Abreu

DJ Isa Capelo

Serviço

Quando: 9 a 12 de junho

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e Cidade Dragão (Praia de Iracema)

Acesso gratuito

Mais informações: @dfbfestival

Toquinho (12/6)

Legenda: Artista se apresenta no Dia dos Namorados. Foto: Roberto P. Zylberman/Divulgação.

Em apresentação especial de Dia dos Namorados, o cantor e compositor Toquinho traz o show "60 Anos de Música" para o shopping RioMar Fortaleza. O setlist deve reunir os maiores clássicos da carreira do artista, além de homenagens a parceiros musicais da MPB.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 12 de junho

Horário:

Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: Vendas na loja Elabore RioMar e no Ingresso Digital

Mais informações: @riomarfortaleza

Ana Carolina (13/6)

Legenda: Repertório da cantora deve ter mais de 20 músicas, entre hits da carreira e releituras. Foto: Divulgação.

Também em apresentação especial em alusão ao Dia dos Namorados, a cantora apresenta o show da turnê "25 Anas", que celebra seus 25 anos de carreira. No setlist, não faltarão hits como "Garganta", "Rosas", "Cabide" e "Quem de Nós Dois".

Serviço

Quando: Sábado, 13 de junho

Horário: 20h

Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no Meaple

Mais informações: @riomarfortaleza

Sorriso Maroto (19/6)

Em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, a festa é certa. No Cidade Mix, na Maraponga, o esquenta e o after da partida da Seleção contra o Haiti terão como trilha sonora shows da banda de pagode Sorriso Maroto, da cantora Japinha, do Forró de Jeito e da discotecagem de DJ Allan Queiroz.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 19 de junho

Horário: 21h

Onde: Cidade Mix (Av. Godofredo Maciel, 1179 - Maraponga)

Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas no ST Ingressos

Mais informações: @cidade.mix

Plastique Noir, Ariel Void, Maldigo e DJ Anna Nihil (20/6)

Legenda: Plastique Noir integra programação de junho da Casa Mercúrio. Foto: Gil Costa/Divulgação.

Em noite de protagonismo da cena gótica cearense, o projeto "Barulhinho Delas na Casa Mercúrio" reúne as bandas Plastique Noir, destaque nacional na cena pós-punk, o duo de dreampop e shoegaze Ariel Void e o projeto cênico-musical Maldigo. A programação conta ainda com discotecagem da DJ Anna Nihil.

Serviço

Quando: Sábado, 20 de junho

Horário: A partir das 18h30

Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Vendas no Sympla

Mais informações: @casamercuriofortaleza e @mercurioproducao

Chococorn and the Sugarcanes, Vazio de Existir e Canil (25/6)

Pela primeira vez, o quarteto Chococorn and the Sugarcanes apresenta seu repertório que une emocore, indie rock e MPB em Fortaleza. O show será no Esconderijo Rock Pub, junto à banda de emocore Vazio de Existir e ao Canil, grupo de rock com influência grunge, ambas cearenses.

Serviço

Quando: Quinta-feira, 25 de junho

Horário: A partir das 20h

Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Ingressos: A partir de R$ 20 | Vendas na Blumie

Mais informações: @esconderijo.rockpub

Felipe Cordeiro, Luiza Nobel e DJ Priscilla Delgado (26/6)

Legenda: Paraense Felipe Cordeiro retorna à capital cearense no fim deste mês. Foto: Divulgação.

Com programação especial para quem se interessa por sonoridades dançantes e a fusão entre ritmos tradicionais e música pop, a programação que encerra a grade de shows de junho na Casa Mercúrio reúne apresentações do paraense Felipe Cordeiro, que apresenta seu mix de guitarrada, carimbó e "pop tropical", e da cearense Luiza Nobel, que apresenta o show "Swing Equatorial". A noite ainda será embalada pela discotecagem da DJ Priscilla Delgado.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 26 de junho

Horário: A partir das 18h30

Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Vendas no Sympla

Mais informações: @casamercuriofortaleza e @mercurioproducao

Má Dame, 4rtin Sessions, Perímetrourbano e O Cheiro do Queijo (26/6)

Legenda: Rapper Má Dame se apresenta na Estação das Artes. Foto: @alveswin/Divulgação.

Em noite dedicada a destaques do rap cearense, a Estação das Artes recebe shows da rapper Má Dame — que apresenta o show "Mixtape: Baile Codinome Rosatônica, com participação de Mateus Fazeno Rock —, do projeto 4rtin Sessions e dos grupos Perímetrurbano e O Cheiro do Queijo.

Serviço

Quando: Sexta-feira, 26 de junho

Horário: 18h

Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Daíra canta Belchior (28/6)

Legenda: Cantora retorna à Capital com show-tributo. Foto: Divulgação.

Responsável por um dos mais famosos tributos ao cearense Belchior, a cantora e compositora carioca Daíra apresenta uma edição comemorativa do espetáculo "Amar e Mudar as Coisas", com releituras das principais canções do artista.

Criado em 2016, o projeto ganhou um álbum no ano seguinte e está há dez anos na estrada. No repertório, clássicos como "Alucinação", "Coração Selvagem" e "Apenas um Rapaz Latino-Americano".

Serviço

Quando: Domingo, 28 de junho

Horário: 18h

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz