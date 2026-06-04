Além dos festejos de São João, Fortaleza terá shows de MPB, metal e mais em junho; veja lista
Programação junina, festival gratuito e shows em alusão ao Dia dos Namorados são alguns dos destaques do mês.
Na capital cearense, junho será de muito forró, como de costume, mas também de rock, rap, MPB, pagode e muito mais. Mesmo no mês do São João, em que as festas se voltam para comemorações tradicionais e ritmos que conversam com a festa popular, a programação musical da Capital é diversa, com shows que reúnem diversos gêneros em diferentes espaços da Cidade.
Além das festas juninas — que ocupam espaços públicos e privados durante todo o mês —, se destacam neste mês o line-up do DFB Festival, que traz nomes como Alice Caymmi, Fernanda Abreu, Os Garotin e FBC para apresentações gratuitas, shows especiais em alusão ao Dia dos Namorados, como as turnês de Anavitória e Ana Carolina, e a programação da Casa Mercúrio, que vem se consolidando como novo ponto musical independente da Cidade.
Confira, a seguir, os principais shows que chegam a Fortaleza nas próximas semanas:
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Filho do Piseiro, Silvânia e Berg, Luiz Fidelis e Daniella Campelo (4/6)
A abertura do São João de Fortaleza começa com muito forró e piseiro nesta quinta-feira (4), na Cidade Junina. A festa começa com a cantora Daniella Campelo, às 19h30, e segue com shows do cantor Luis Fidelis, da dupla Silvânia e Berg e do cantor Filho do Piseiro.
O novo espaço dedicado ao São João na Capital terá ainda um segundo palco, o Vitrola Junina, com apresentações de artistas cearenses a partir das 14h. Sobem ao palco a DJ Bugzinha, o grupo Os Lamparinos, a DJ Lolost, o cantor e sanfoneiro Danilo Gurgel e o cantor Juruviara.
Serviço
Quando: Quinta-feira, 4 de junho
Horário: A partir das 14h (palco Vitrola Junina) e a partir das 19h30 (palco principal)
Onde: Cidade Junina – Parque de Exposições Governador César Cals (R. Aluísio, Eleutério, 610 - São Gerardo)
Ingressos: Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível
Mais informações: @saojoaoemfortaleza
João Gomes (4/6)
"Vila São João Gomes", o projeto junino do artista pernambucano, chega à capital cearense nesta quinta-feira (4). Com ingressos acessíveis, a R$ 30, o show deve reunir sucessos autorais de João e clássicos do xote e do forró tradicional.
Serviço
Quando: Quinta-feira, 4 de junho
Horário: 15h
Onde: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
Ingressos: R$ 30 | Vendas no Ingresse
Mais informações: @saojoaogomes
Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Lud Amaral e Vicente Nery (5/6)
No segundo dia da programação de abertura do São João de Fortaleza, a festa na Cidade Junina começa às 19h30 e fica por conta dos cantores Lud Amaral, Vicente Nery, Elba Ramalho e Dorgival Dantas, que encerra a noite de shows.
No palco Vitrola Junina, a partir das 14h, se apresentam o Forró do Pinga Fogo, César do Acordeon, Allan Brasil, Forrozão das Antigas com Vanessa A Cantora e os DJs Nego Célio e Tomé.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 5 de junho
Horário: A partir das 14h (palco Vitrola Junina) e a partir das 19h30 (palco principal)
Onde: Cidade Junina – Parque de Exposições Governador César Cals (R. Aluísio, Eleutério, 610 - São Gerardo)
Ingressos: Acesso gratuito mediante doação de 1kg de alimento não perecível
Mais informações: @saojoaoemfortaleza
Mateus Fazeno Rock, Má Dame e DJ Góia (5/6)
A programação musical de junho da Casa Mercúrio começa nesta sexta-feira (5), com shows de Mateus Fazeno Rock e da rapper Má Dame e discotecagem da DJ Góia. Um dos destaques da noite deve ficar por conta do repertório renovado de Mateus Fazeno Rock, que deve incluir, além de músicas dos discos "Rolê nas Ruínas", "Jesus Ñ Voltará" e "Lá Nazárea Todos Querem Viver Bem", canções inéditas.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 5 de junho
Horário: A partir de 18h30
Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Vendas no Sympla
Mais informações: @casamercuriofortaleza e @mercurioproducao
Mombojó (5/6)
Expoente do indie brasileiro nos anos 2000, a banda recifense Mombojó apresenta show inédito na Capital nesta sexta-feira (5), no Anfiteatro do Dragão do Mar, com repertório do animado álbum "Solar", lançado em abril deste ano.
Com participações de artistas como Letrux e Sofia Freire, o disco foi produzido por Léo D, que também trabalhou com o Mombojó no disco de estreia do grupo, o celebrado "Nadadenovo" (2004). A nova turnê, aliás, faz parte da comemoração dos 25 anos do grupo, que se apresentou na Capital pela última vez há pouco menos de um ano, na Estação das Artes.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 5 de junho
Horário: 20h
Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 30 + 1kg de alimento (meia social) e R$ 20 (meia) | Vendas na bilheteria do Dragão do Mar e no Sympla
Mais informações: @dragaodomar
Violator, Facada, Fist Banger e Warbiff (6/6)
A banda brasiliense de thrash metal Violator volta à capital cearense para apresentar o repertório do álbum "Unholy Retribution", lançado no ano passado. Abrem o evento as bandas cearenses Warbiff, Fist Banger e Facada.
Serviço
Quando: Sábado, 6 de junho
Horário: 18h
Onde: Havana Iracema (R. Almirante Jaceguai, 61 - Praia de Iracema)
Ingressos: A partir de R$ 80 | Vendas no Ticketcomvc
Mais informações: @havanairacema
Anavitória (7/6)
O duo musical formado por Ana Caetano e Vitória Falcão faz um show especial com as canções mais românticas da carreira, incluindo sucessos como "Fica", "Pupila" e "Agora eu quero ir". A apresentação também celebra o aniversário de dez anos da dupla.
Serviço
Quando: Domingo, 7 de junho
Horário: 16h
Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 152 | Vendas na loja Elabore RioMar e no Ingresso Digital
Mais informações: @riomarfortaleza
DFB Festival (9 a 12/6)
Nesta edição, o DFB Festival se destaca não só pelos desfiles de moda, mas também pela programação musical, com um line-up diverso e para todos os gostos. Entre os destaques estão apresentações de nomes como Alice Caymmi (RJ), Os Garotin (RJ), FBC (MG) e da cantora Fernanda Abreu (RJ), que vem a Fortaleza com o show "Da Lata 30 Anos", que rememora o repertório do icônico álbum "Da Lata" (1995). O acesso à toda a programação é gratuito.
Confira a programação completa:
9 de junho (terça-feira)
- DJ Renata Dib
- Alice Caymmi
- Ana Cañas canta Rita Lee
- DJ Nego Célio
10 de junho (quarta-feira)
- Voyage
- Superbanda
- Os Garotin
- DJ Davi Fiuza
11 de junho (quinta-feira)
- DJ Viúva Negra
- 4rtin
- FBC
- DJ Priscilla Delgado
12 de junho (sexta-feira)
- DJ Maria Tavares
- Transacionais
- Daniel Peixoto
- Fernanda Abreu
- DJ Isa Capelo
Serviço
Quando: 9 a 12 de junho
Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e Cidade Dragão (Praia de Iracema)
Acesso gratuito
Mais informações: @dfbfestival
Toquinho (12/6)
Em apresentação especial de Dia dos Namorados, o cantor e compositor Toquinho traz o show "60 Anos de Música" para o shopping RioMar Fortaleza. O setlist deve reunir os maiores clássicos da carreira do artista, além de homenagens a parceiros musicais da MPB.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 12 de junho
Horário:
Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: Vendas na loja Elabore RioMar e no Ingresso Digital
Mais informações: @riomarfortaleza
Ana Carolina (13/6)
Também em apresentação especial em alusão ao Dia dos Namorados, a cantora apresenta o show da turnê "25 Anas", que celebra seus 25 anos de carreira. No setlist, não faltarão hits como "Garganta", "Rosas", "Cabide" e "Quem de Nós Dois".
Serviço
Quando: Sábado, 13 de junho
Horário: 20h
Onde: Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
Ingressos: A partir de R$ 150 | Vendas no Meaple
Mais informações: @riomarfortaleza
Sorriso Maroto (19/6)
Em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, a festa é certa. No Cidade Mix, na Maraponga, o esquenta e o after da partida da Seleção contra o Haiti terão como trilha sonora shows da banda de pagode Sorriso Maroto, da cantora Japinha, do Forró de Jeito e da discotecagem de DJ Allan Queiroz.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 19 de junho
Horário: 21h
Onde: Cidade Mix (Av. Godofredo Maciel, 1179 - Maraponga)
Ingressos: A partir de R$ 110 | Vendas no ST Ingressos
Mais informações: @cidade.mix
Plastique Noir, Ariel Void, Maldigo e DJ Anna Nihil (20/6)
Em noite de protagonismo da cena gótica cearense, o projeto "Barulhinho Delas na Casa Mercúrio" reúne as bandas Plastique Noir, destaque nacional na cena pós-punk, o duo de dreampop e shoegaze Ariel Void e o projeto cênico-musical Maldigo. A programação conta ainda com discotecagem da DJ Anna Nihil.
Serviço
Quando: Sábado, 20 de junho
Horário: A partir das 18h30
Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Vendas no Sympla
Mais informações: @casamercuriofortaleza e @mercurioproducao
Chococorn and the Sugarcanes, Vazio de Existir e Canil (25/6)
Pela primeira vez, o quarteto Chococorn and the Sugarcanes apresenta seu repertório que une emocore, indie rock e MPB em Fortaleza. O show será no Esconderijo Rock Pub, junto à banda de emocore Vazio de Existir e ao Canil, grupo de rock com influência grunge, ambas cearenses.
Serviço
Quando: Quinta-feira, 25 de junho
Horário: A partir das 20h
Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)
Ingressos: A partir de R$ 20 | Vendas na Blumie
Mais informações: @esconderijo.rockpub
Felipe Cordeiro, Luiza Nobel e DJ Priscilla Delgado (26/6)
Com programação especial para quem se interessa por sonoridades dançantes e a fusão entre ritmos tradicionais e música pop, a programação que encerra a grade de shows de junho na Casa Mercúrio reúne apresentações do paraense Felipe Cordeiro, que apresenta seu mix de guitarrada, carimbó e "pop tropical", e da cearense Luiza Nobel, que apresenta o show "Swing Equatorial". A noite ainda será embalada pela discotecagem da DJ Priscilla Delgado.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 26 de junho
Horário: A partir das 18h30
Onde: Casa Mercúrio (Av. da Universidade, 2475 - Benfica)
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) | Vendas no Sympla
Mais informações: @casamercuriofortaleza e @mercurioproducao
Má Dame, 4rtin Sessions, Perímetrourbano e O Cheiro do Queijo (26/6)
Em noite dedicada a destaques do rap cearense, a Estação das Artes recebe shows da rapper Má Dame — que apresenta o show "Mixtape: Baile Codinome Rosatônica, com participação de Mateus Fazeno Rock —, do projeto 4rtin Sessions e dos grupos Perímetrurbano e O Cheiro do Queijo.
Serviço
Quando: Sexta-feira, 26 de junho
Horário: 18h
Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
Acesso gratuito
Mais informações: @estacaodasartes.ce
Daíra canta Belchior (28/6)
Responsável por um dos mais famosos tributos ao cearense Belchior, a cantora e compositora carioca Daíra apresenta uma edição comemorativa do espetáculo "Amar e Mudar as Coisas", com releituras das principais canções do artista.
Criado em 2016, o projeto ganhou um álbum no ano seguinte e está há dez anos na estrada. No repertório, clássicos como "Alucinação", "Coração Selvagem" e "Apenas um Rapaz Latino-Americano".
Serviço
Quando: Domingo, 28 de junho
Horário: 18h
Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla
Mais informações: @cineteatrosaoluiz