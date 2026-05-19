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Saiba como será Cidade Junina no Parque de Exposições da Expoece; veja imagens

Espaço receberá shows, quadrilhas e praça gastronômica.

Escrito por
Ana Alice Freire* e Clarice Nascimento ceara@svm.com.br
(Atualizado às 15:43)
Ceará
Vista aérea de renderização 3D do evento Cidade Junina, exibindo tenda central com bandeirinhas coloridas, totens digitais, banheiros e mesas ao ar livre sob iluminação noturna.
Legenda: A entrada do público na Cidade Junina se dará pela rua Aluísio Eleutério, no bairro São Gerardo.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

Uma das principais novidades do São João de Fortaleza de 2026 é a criação da Cidade Junina no Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo. O espaço terá como lema ‘Acenda a fogueira do seu coração’ e vai contemplar desde a gastronomia até a economia criativa cearense. 

O local terá uma alameda cenográfica que conecta os espaços da festa, praça gastronômica com comidas típicas e empreendedores locais, espaço para brincadeiras populares e feira de economia criativa com artesanato e cultura popular. 

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Haverá também a ‘Casa de Promessas e da Fogueira’, um espaço simbólico dedicado à fé e às tradições juninas, e música ao vivo com trio pé de serra e quadrilha improvisada aberta ao público. 

O novo espaço foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza nesta terça-feira (19), em um evento que contou com a presença do prefeito Evandro Leitão e da secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa. Para a gestão, a Cidade Junina é uma criação que vai possibilitar uma “experiência ampliada para o público”. 

Vista aérea de renderização 3D do evento Cidade Junina, exibindo tenda central com bandeirinhas coloridas, totens digitais, banheiros e mesas ao ar livre sob iluminação noturna.
Legenda: Espaço de shows e apresentações de quadrilha terá o lema Acenda a fogueira do seu coração.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

A Cidade Junina receberá tanto os shows musicais quanto as apresentações de quadrilha, no Festival Municipal de Quadrilhas. O evento contará com os seis melhores grupos infantis e as dozes agremiações adultas finalistas. O acesso ao evento é gratuito mediante 1 kg de alimento, em apoio ao programa Fortaleza sem Fome.

A programação dos shows musicais será divida em dois dias:

  • 4 de junho: Filho do Piseiro, Silvânia e Berg, Luiz Fidelis e Daniella Campelo. 
  • 5 de junho: Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Lud Amaral e Vicente Nery. 

Para a secretária Helena Barbosa, a escolha dos artistas buscou valorizar os nomes locais e convidar cantores nacionais com forte identificação com o forró. “Priorizamos sim ter o forró do Ceará que homenageia a nossa identidade cultural”, diz. 

Neste ano, o festejo junino de Fortaleza fará uma homenagem a Carlos Careca, fundador da quadrilha Raízes Sertanejas do bairro Pirambu. Cantor, compositor e liderança cultura, Carlos foi grande defensor da cultura popular cearense. O artista faleceu em fevereiro deste ano.

Conforme Barbosa, o espaço onde será realizado o evento tem 14 hectares de área, valor que equivale a quase 20 campos de futebol oficiais. A entrada do público na Cidade Junina se dará pela rua Aluísio Eleutério, explicou a secretária. 

Vista aérea de renderização 3D do evento Cidade Junina, exibindo tenda central com bandeirinhas coloridas, totens digitais, banheiros e mesas ao ar livre sob iluminação noturna.
Legenda: Prefeitura anunciou a criação da Cidade Junina, que terá estreia no dia 4 de junho.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

“Logo ao entrar o público terá a cidade cenográfica, um mapa para se localizar, os órgãos públicos, a feira da agricultura familiar e um palquinho na Bodega do Bigode para animar o pessoal”, detalha. 

Helena também afirmou que haverá um parque de diversões, brincadeiras populares e vivências de bumba-meu-boi. Um palco será montado para os shows e, depois, aproveitada a estrutura para as apresentações de quadrilhas e arquibancada. 

Entrada com duas bilheterias brancas sob grandes árvores que formam um túnel verde, indicando o acesso ao local do evento Cidade Junina.
Legenda: Entrada do público terá artes cenográficas e música ao vivo.
Foto: Kid Jr.

Espaço da Expoece

A Cidade Junina do São João será erguida no Parque de Exposições César Cals, local onde há 70 anos é realizada a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece) e a Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fecaf). 

Com um terreno com área superior aos 122 mil metros quadrados (m²), o parque tem uso reduzido durante o ano e acumula precariedades ao longo dos anos. O patrimônio é localizado entre a avenida Sargento Hermínio e a Rua Coronel Raimundo Guanabara, no bairro São Gerardo. 

Área externa de um parque de exposições exibindo galpões brancos e abertos, uma fileira de palmeiras em um gramado e fiação elétrica sob céu claro.
Legenda: O parque de exposições costuma receber a Expoece entre os meses de outubro e novembro, e a Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fecaf) em dezembro.
Foto: Kid Jr

Desde 2016, o equipamento consta na lista dos terrenos públicos possíveis a serem vendidos para arrecadar dinheiro. A gestão estadual chegou a lançar editais e abrir concorrências públicas nacionais para a venda em 2019.

Sem interessados na proposta que custava 112,8 milhões de reais à época e com a pandemia da Covid, o processo foi paralisado. 

Em 2025, o equipamento entrou no modelo de negociação de "permuta". O vencedor da licitação para a compra do parque terá de usar o dinheiro a ser pago para o governo estadual para construir o Agro Parque no Eusébio. No entanto, as negociações não avançaram. 

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