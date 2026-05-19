Saiba como será Cidade Junina no Parque de Exposições da Expoece; veja imagens

Uma das principais novidades do São João de Fortaleza de 2026 é a criação da Cidade Junina no Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo. O espaço terá como lema ‘Acenda a fogueira do seu coração’ e vai contemplar desde a gastronomia até a economia criativa cearense.

O local terá uma alameda cenográfica que conecta os espaços da festa, praça gastronômica com comidas típicas e empreendedores locais, espaço para brincadeiras populares e feira de economia criativa com artesanato e cultura popular.

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Haverá também a ‘Casa de Promessas e da Fogueira’, um espaço simbólico dedicado à fé e às tradições juninas, e música ao vivo com trio pé de serra e quadrilha improvisada aberta ao público.

O novo espaço foi divulgado pela Prefeitura de Fortaleza nesta terça-feira (19), em um evento que contou com a presença do prefeito Evandro Leitão e da secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa. Para a gestão, a Cidade Junina é uma criação que vai possibilitar uma “experiência ampliada para o público”.

Legenda: Espaço de shows e apresentações de quadrilha terá o lema Acenda a fogueira do seu coração. Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

A Cidade Junina receberá tanto os shows musicais quanto as apresentações de quadrilha, no Festival Municipal de Quadrilhas. O evento contará com os seis melhores grupos infantis e as dozes agremiações adultas finalistas. O acesso ao evento é gratuito mediante 1 kg de alimento, em apoio ao programa Fortaleza sem Fome.

A programação dos shows musicais será divida em dois dias:

4 de junho: Filho do Piseiro, Silvânia e Berg, Luiz Fidelis e Daniella Campelo.

5 de junho: Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Lud Amaral e Vicente Nery.

Para a secretária Helena Barbosa, a escolha dos artistas buscou valorizar os nomes locais e convidar cantores nacionais com forte identificação com o forró. “Priorizamos sim ter o forró do Ceará que homenageia a nossa identidade cultural”, diz.

Neste ano, o festejo junino de Fortaleza fará uma homenagem a Carlos Careca, fundador da quadrilha Raízes Sertanejas do bairro Pirambu. Cantor, compositor e liderança cultura, Carlos foi grande defensor da cultura popular cearense. O artista faleceu em fevereiro deste ano.

Conforme Barbosa, o espaço onde será realizado o evento tem 14 hectares de área, valor que equivale a quase 20 campos de futebol oficiais. A entrada do público na Cidade Junina se dará pela rua Aluísio Eleutério, explicou a secretária.

Legenda: Prefeitura anunciou a criação da Cidade Junina, que terá estreia no dia 4 de junho. Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

“Logo ao entrar o público terá a cidade cenográfica, um mapa para se localizar, os órgãos públicos, a feira da agricultura familiar e um palquinho na Bodega do Bigode para animar o pessoal”, detalha.

Helena também afirmou que haverá um parque de diversões, brincadeiras populares e vivências de bumba-meu-boi. Um palco será montado para os shows e, depois, aproveitada a estrutura para as apresentações de quadrilhas e arquibancada.

Legenda: Entrada do público terá artes cenográficas e música ao vivo. Foto: Kid Jr.

Espaço da Expoece

A Cidade Junina do São João será erguida no Parque de Exposições César Cals, local onde há 70 anos é realizada a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece) e a Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fecaf).

Com um terreno com área superior aos 122 mil metros quadrados (m²), o parque tem uso reduzido durante o ano e acumula precariedades ao longo dos anos. O patrimônio é localizado entre a avenida Sargento Hermínio e a Rua Coronel Raimundo Guanabara, no bairro São Gerardo.

Legenda: O parque de exposições costuma receber a Expoece entre os meses de outubro e novembro, e a Feira Cearense da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Fecaf) em dezembro. Foto: Kid Jr

Desde 2016, o equipamento consta na lista dos terrenos públicos possíveis a serem vendidos para arrecadar dinheiro. A gestão estadual chegou a lançar editais e abrir concorrências públicas nacionais para a venda em 2019.

Sem interessados na proposta que custava 112,8 milhões de reais à época e com a pandemia da Covid, o processo foi paralisado.

Em 2025, o equipamento entrou no modelo de negociação de "permuta". O vencedor da licitação para a compra do parque terá de usar o dinheiro a ser pago para o governo estadual para construir o Agro Parque no Eusébio. No entanto, as negociações não avançaram.