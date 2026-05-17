Fortaleza tem a maior chuva do ano e registra pontos de alagamentos em vários bairros

As intensas precipitações que caíram em Fortaleza, entre as 7h do último sábado (16) e as 7h deste domingo (17), fizeram a capital cearense registrar o maior acumulado em 24 horas do ano de 2026.

De acordo com o monitoramento do Calendário de Chuvas do Ceará, alimentado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o intervalo contabilizou 140 milímetros no posto da Defesa Civil de Fortaleza.

Pontos de alagamentos

Apesar do volume espaçado ao longo do dia, o fim da noite de sábado e a madrugada de domingo tiveram precipitações fortes que provocaram diversos transtornos.

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A Avenida Duque de Caxias, no Centro, ficou alagada em alguns trechos, complicando o trânsito e gerando congestionamento próximo à meia-noite. As Ruas Naturalista Feijó e Padre Anchieta, no bairro Monte Castelo, também tiveram pontos de acúmulo.

O entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura ficou empoçado, segundo vídeos enviados ao Diário do Nordeste. A revitalização da praça do local foi entregue no início deste ano. Curió, Passaré e a Avenida Beira-Mar também registraram alagamentos.

Bairros com maiores chuvas

Conforme a Funceme, as maiores chuvas em Fortaleza, em 2026, foram:

17/05: 140 mm no posto da Defesa Civil (Centro) 27/01: 125 mm no posto Maraponga 19/04: 123 mm no posto Maraponga 03/05: 121.8 mm no posto Caça e Pesca 27/04: 110 mm no posto Fundação Maria Nilva (Sapiranga)

Segundo a Fundação, as chuvas devem-se à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) com o Ceará, bem como à presença de áreas de instabilidade sobre o oceano e oriundas do leste do Nordeste em junção com efeitos de brisa, relevo, temperatura e umidade.

Maior chuva do Estado

No intervalo avaliado, Fortaleza também registrou a maior chuva do Ceará. Segundo o Calendário, as precipitações mais expressivas ocorreram na região do Litoral e da Região Norte do Estado.

Até as 10h deste domingo, o sistema contabilizou chuvas em 90 municípios cearenses, sendo 18 deles no Sertão Central e Inhamuns, 16 no Litoral Norte e 14 na Ibiapaba. No Litoral de Fortaleza, foram oito municípios com chuva.

Veja as 10 maiores chuvas por posto do dia:

Fortaleza (Posto: Defesa Civil de Fortaleza): 140 mm Cascavel (Posto: Cascavel): 92 mm Fortaleza (Posto: Castelão): 90 mm Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes): 83 mm Ubajara (Posto: Ubajara): 66.2 mm Aquiraz (Posto: Jenipapo Kanindé): 62.6 mm Itaitinga (Posto: Itaitinga): 60 mm Fortaleza (Posto: Maraponga): 58 mm Caridade (Posto: Caridade): 54 mm Ibiapina (Posto: Ibiapina): 52 mm

Previsão de mais chuvas

Segundo a Funceme, para este domingo (17), há previsão de chuva para o centro norte do Estado e para parte do Sertão Central e Inhamuns. O órgão emitiu aviso meteorológico de nível amarelo, indicando “Perigo Potencial”, válido até as 9h30 de segunda-feira (18).

Na segunda-feira (18), segue a tendência de chuvas de intensidade entre fraca e moderada para o norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e manhã.

Já na terça-feira (19), a faixa litorânea e Maciço do Baturité devem ter chuva durante a madrugada e manhã. As macrorregiões do noroeste podem registrar chuvas isoladas durante o período da tarde.

Para as demais macrorregiões, há predomínio de estabilidade atmosférica.