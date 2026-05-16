Fortaleza e outras 163 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas; veja lista
O aviso do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou aviso de chuvas intensas com perigo potencial, neste sábado (16), para centenas de cidades no Brasil. Dentre elas, 164 são do Ceará.
As regiões em alerta são, principalmente, Norte, Noroeste, Sertão, Centro-Sul e Sul do Ceará. A capital Fortaleza está na lista.
Conforme o Inmet, podem haver ventos intensos (40-60 km/h). A instrução é de que em caso de rajadas de ventos, a população não se abrigue debaixo de árvores, "pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".
Veja também
Outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
CIDADES COM AVISO DE CHUVA INTENSA:
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Aratuba
- Arneiroz
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barreira
- Barro
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiuba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmacia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonopole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Chuvas neste sábado (16)
De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme),choveu em 59 dos 112 municípios informados neste sábado (16). Conforme a última atualização, às 9h50, as maiores chuvas foram registradas em Eusébio (63mm), Itapiúna (54,4mm) e Pentecoste (53mm).
A previsão do tempo para o dia é, segundo a Funceme, de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, céu com poucas nuvens.