Fortaleza e outras 163 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou aviso de chuvas intensas com perigo potencial, neste sábado (16), para centenas de cidades no Brasil. Dentre elas, 164 são do Ceará.

As regiões em alerta são, principalmente, Norte, Noroeste, Sertão, Centro-Sul e Sul do Ceará. A capital Fortaleza está na lista.

Conforme o Inmet, podem haver ventos intensos (40-60 km/h). A instrução é de que em caso de rajadas de ventos, a população não se abrigue debaixo de árvores, "pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".

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Outra orientação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

CIDADES COM AVISO DE CHUVA INTENSA:

Acarape

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Arneiroz

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barreira

Barro

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granjeiro

Groaíras

Guaiuba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Mauriti

Meruoca

Milagres

Milhã

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmacia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Pereiro

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonopole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umari

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Chuvas neste sábado (16)

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme),choveu em 59 dos 112 municípios informados neste sábado (16). Conforme a última atualização, às 9h50, as maiores chuvas foram registradas em Eusébio (63mm), Itapiúna (54,4mm) e Pentecoste (53mm).

A previsão do tempo para o dia é, segundo a Funceme, de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, céu com poucas nuvens.