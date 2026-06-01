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Carteirinha estudantil de 2026 começa a valer nesta segunda-feira (1º) em Fortaleza

O documento garante duas passagens gratuitas, tarifa mais barata e integração.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Mão segura carteirinha estudantil de 2026 em via pública de Fortaleza com ônibus municipal desfocado em segundo plano.
Legenda: Segundo a Etufor, os créditos da carteirinha de 2025 são automaticamente transferidos para a de 2026.
Foto: Divulgação/Etufor.

A partir desta segunda-feira (1º), apenas quem tem a carteirinha estudantil de 2026 poderá utilizar os benefícios do documento no transporte coletivo de Fortaleza. O informe foi reforçado pela Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), que garantiu que todas as carteirinhas entregues antes dessa data já tiveram desbloqueio automático.

Até então, foram solicitadas e confeccionadas cerca de 245 mil carteirinhas este ano, segundo a Prefeitura. O documento garante duas passagens diárias gratuitas, tarifa mais barata e integração dentro do prazo de duas horas. Não será mais aceita a carteirinha de 2025.

Contudo, embora os novos passes tenham sido entregues com desbloqueio automático, estudantes que tiveram algum problema na utilização do novo documento devem solicitar apoio à Central de Atendimento ao Estudante no Terminal da Parangaba.

Quem não está ainda com a carteirinha em mãos pode verificar o status da solicitação no site da Prefeitura.

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Instabilidade na recarga de crédito

Na manhã desta segunda-feira, estudantes relataram à Etufor que o aplicativo gerenciado pelo Sindiônibus apresentou instabilidade para a recarga de créditos nas carteirinhas. O problema ocorreu por conta da demanda de acessos, mas já foi solucionado, conforme o órgão. Porém, caso seja necessário, os beneficiários podem buscar um ponto de recarga físico.

Os créditos da carteira estudantil de 2025 serão transferidos automaticamente para o documento de 2026.

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