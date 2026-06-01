Quadra chuvosa de 2026 termina dentro da média no Ceará; veja onde mais choveu

Em 2026, o período chuvoso esteve dentro do previsto. Entre fevereiro, março, abril e maio, choveu 665,2 milímetros (mm) no Ceará – valor que está dentro da média histórica. O resultado comprova a previsão para o ano, apresentado em janeiro.

Os dados foram divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta segunda-feira (1º), no evento de apresentação do balanço oficial da quadra chuvosa. O encontro também divulgou informações sobre a atuação de fenômenos de grande escala, como o El Niño.

Segundo a Funceme, 73% do Estado teve precipitações dentro da normal histórica, 15% abaixo do esperado e 11,6% acima. O Cariri teve o maior desvio positivo de chuvas, com 749 mm, o que corresponde a 21,3% a mais do volume esperado.

Veja a distribuição de chuvas nas macrorregiões do Ceará

Cariri: 749 mm (21,3% a mais)

Litoral Norte: 867,2 mm (10,8% a mais)

Litoral de Fortaleza: 912,4 mm (10,3% a mais)

Sertão Central e Inhamuns: 551,4 (9,5% a mais)

Ibiapaba: 755,6 mm (8,4% a mais)

Jaguaribana: 623,9 mm (5,7% a mais)

Maciço de Baturité: 713,9 mm (4,8% a mais)

Litoral do Pecém: 684,8 mm (1,2% a mais)

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O primeiro prognóstico do ano, divulgado em janeiro de 2026 pela Funceme, apontava 40% de chances de ter chuvas abaixo ou dentro da média entre fevereiro e abril. A probabilidade de que as precipitações ficassem acima da média era menor, de apenas 20%.

Outra previsão, publicada em fevereiro, manteve os cenários estatísticos para o período de março, abril e maio. No entanto, é válido destacar que os dois documentos são diferentes por se referirem a intervalos de tempo distintos.

A normal climatológica é calculada a partir de dados de chuvas de um período de 30 anos. No Ceará, a normal é de 609,2 mm para fevereiro a maio.

Apesar da quadra de 2026 ter registrado chuvas numericamente acima da normal, ela ainda está na faixa de valores que dita a "média" para o período: 512,5 mm a 705,9 mm. Ou seja, para a Funceme, qualquer valor dentro dessa faixa ainda é considerado dentro da média, mesmo um pouco abaixo ou acima da normal.

Conforme a Funceme, a normal climatológica dos meses da quadra chuvosa é dividida da seguinte forma:

Fevereiro: 121,3 mm;

Março: 206,5 mm;

Abril: 190,7 mm;

Maio: 90,7 mm.

Contudo, 2026 foi marcado por um mês de março menos chuvoso desde 2019 no Ceará, quando foram registrados apenas 174,4 mm até o último dia do mês. Apesar disso, a precipitação do período ainda foi considerada dentro da média, conforme critérios da Funceme.

Por outro lado, o ano teve o segundo abril mais chuvoso dos últimos cinco anos no Estado, com 209,2 milímetros registrados. O resultado ficou atrás apenas de abril de 2024, quando foram registrados 224,9 mm.

Aporte de açudes após período chuvoso

As precipitações dentro da média refletiram em um cenário positivo nos açudes do Estado. Das 12 bacias hidrográficas monitoradas no Ceará, dez receberam precipitações em torno do normal esperado. Duas delas registraram chuvas acima da média: Salgado, com 736,8 mm, e Sertões de Crateús, com 596,8 mm.

Os açudes cearenses têm capacidade de armazenar 18,4 bilhões de metros cúbicos, dos quais 9,87 bi de m³ estão cheios. O aporte nos reservatórios foi de 6,95 bi de m³ de janeiro a maio, segundo a Cogerh.

Nesta segunda (1º), 29 reservatórios estão sangrando, 31 estão com volume acima de 90% e outros 24 estão abaixo do 30% da capacidade total.

Quadra chuvosa de 2026 registrou média maior do que a de 2025

Em 2025, a quadra chuvosa terminou com 517,8 mm – valor que, mesmo na média, é cerca de 15% menor que a normal. Foi a pior quadra chuvosa em oito anos. A de 2026, apesar de superar o registrado no ano passado, não chegou ao patamar do período chuvoso de 2024.



De fevereiro a maio de 2024, foi registrada uma média de 761,4 mm de chuva, um valor 25% acima da normal climatológica para o período.