Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com mais de 121 milímetros, Fortaleza tem uma das maiores chuvas de 2026

Domingo começou com precipitação intensa na Capital.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Ceará
Uma mulher de costas segura um guarda-chuva colorido enquanto caminha sob chuva intensa, com o asfalto molhado refletindo as luzes dos carros ao fundo. O cenário urbano destaca o movimento dos veículos embaçados pela precipitação, transmitindo uma atmosfera cotidiana da cidade.
Legenda: Maiores volumes de chuva foram registrados em Fortaleza.
Foto: Davi Rocha.

Com 121,8 milímetros (mm) de precipitação, Fortaleza registrou, nas últimas horas, uma das suas maiores chuvas de 2026. Conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o registro foi feito no posto do Caça e Pesca.

O acumulado da Capital é o maior do Estado neste domingo (3), segundo dados atualizados até as 9h20 pela Funceme. A Cidade ainda registrou 66,6 milímetros no posto localizado na sede da Defesa Civil.

A população enfrentou pontos de alagamentos pela capital cearense durante a madrugada. Um deles foi registrado na região da Praia de Iracema, mais precisamente na avenida Pessoa Anta.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará registra chuvas em 53 cidades nesta sexta (1º); veja previsão para o fim de semana

teaser image
Ceará

Incêndio atinge caminhão de cerca de 10 metros em Caucaia

CIDADES COM CHUVA

De acordo com a Funceme, nas últimas 24 horas, choveu em 130 de 135 municípios cearenses com dados já repassados.

Em São Benedito, região da Ibiapaba, o observado foi 113,7 milímetros de precipitação. Na sequência está a cidade de Tauá, no Sertão Central e Inhamuns, com 97,2 mm.

10 maiores chuvas por posto da Funceme:

  • Fortaleza (Posto: CACA E PESCA): 121.8 mm
  • São Benedito (Posto: SAO BENEDITO): 113.7 mm
  • Tauá (Posto: VERA CRUZ): 97.2 mm
  • Acopiara (Posto: TRUSSU): 76 mm
  • Aquiraz (Posto: JENIPAPO KANINDÉ): 72.6 mm
  • Cedro (Posto: EMATERCE): 70.5 mm
  • Tauá (Posto: MARRUAS): 70.2 mm
  • Lavras Da Mangabeira (Posto: IBOREPI): 70 mm
  • Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA): 66.6 mm
  • Várzea Alegre (Posto: CANINDEZINHO) : 62.5 mm

REGISTROS EM 2026

Outra grande chuva em Fortaleza foi registrada há quase duas semanas. Entre 18 e 19 de abril, a Cidade registrou um volume que chegou a 123 milímetros.

A maior chuva na capital cearense em 2026 segue sendo a do início de janeiro, com 125 mm.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Uma mulher de costas segura um guarda-chuva colorido enquanto caminha sob chuva intensa, com o asfalto molhado refletindo as luzes dos carros ao fundo. O cenário urbano destaca o movimento dos veículos embaçados pela precipitação, transmitindo uma atmosfera cotidiana da cidade.
Ceará

Com mais de 121 milímetros, Fortaleza tem uma das maiores chuvas de 2026

Domingo começou com precipitação intensa na Capital.

Redação
Há 29 minutos
imagme de alunas de costas em uma sala de aula olhando para o quadro.
Ceará

Como a indicação política de diretores afeta a gestão das escolas e qual o cenário no Ceará

A forma de seleção dos dirigentes escolares é um dos fatores que impactam na qualidade da educação.

Thatiany Nascimento*
03 de Maio de 2026
Imagem de mãos e a aplicação de uma vacina na perna de um bebe
Ceará

Como a vacinação de gestantes pode reduzir em até 82% risco de doenças respiratórias graves em bebês

Vulnerabilidade do sistema imunológico das crianças favorece o surgimento de doenças infecciosas.

Clarice Nascimento*
02 de Maio de 2026
Aviso é de grau amarelo, o segundo na escala de severidade.
Ceará

Ceará tem ‘perigo de chuvas intensas’ em 143 cidades neste sábado (2); veja lista

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Redação
02 de Maio de 2026
Grupo de pessoas com bandeiras segura uma faixa escrito:Pela redução da jornada de trabaho e o fim da escala 6x1.
Ceará

Dia do Trabalhador tem ato na Beira Mar de Fortaleza cobrando fim da escala 6x1

Mobilização no Espigão da Rui Barbosa reuniu centrais sindicais e movimentos sociais em defesa da redução de jornada e com pautas que incluem o combate ao feminicídio.

Redação
01 de Maio de 2026
foto de Lenise Queiroz recebendo homenagem durante o 2º Congresso Cearense de Genética Médica.
Ceará

Fundação Edson Queiroz recebe homenagem pela criação do Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras

A Instituição foi agraciada durante o 2º Congresso Cearense de Genética Médica, realizado na Escola de Saúde Pública do Ceará.

Redação
01 de Maio de 2026
Vista aérea panorâmica de uma grande barragem, o Orós, cercada por montanhas e vegetação, com um vasto reservatório de água ao fundo sob um céu nublado. Na parte inferior direita, uma válvula de dispersão libera um forte jato de água branca, enquanto estradas de terra serpenteiam pelo terreno árido próximo à estrutura.
Ceará

Ceará tem 33 açudes sangrando no penúltimo mês da quadra chuvosa; veja locais

Outros 13 reservatórios têm mais de 90% de volume.

Nicolas Paulino
01 de Maio de 2026
Ônibus escolar tomba em estrada durante fortes chuvas em Ocara; veja vídeo
Ceará

Ônibus escolar tomba em estrada durante fortes chuvas em Ocara; veja vídeo

Prefeitura informou que o tombamento ocorreu devido a danificações na estrada.

Redação
01 de Maio de 2026
imagem de mulhes andando na rua urbana de guarda-chuva
Ceará

Abril de 2026 é o segundo mais chuvoso dos últimos cinco anos no Ceará

No balanço dos três primeiros meses da quadra chuvosa, o cenário também é positivo.

Redação
01 de Maio de 2026
Montagem de fotos que mostra o Corpo de Bombeiros do Ceará resgatando um homem soterrado em uma obra em Sobral.
Ceará

Homem soterrado em obra em Sobral é resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Ocorrência aconteceu no centro da cidade na noite dessa quinta-feira (30).

Redação
01 de Maio de 2026
mulher andando na rua em dia chuvoso com guarda-chuva
Ceará

Ceará registra chuvas em 53 cidades nesta sexta (1º); veja previsão para o fim de semana

Fortim registrou 85 milímetros.

Redação
01 de Maio de 2026
Foto de incêndio que atingiu caminhão de cerca de 10 metros em Caucaia.
Ceará

Incêndio atinge caminhão de cerca de 10 metros em Caucaia

Não há informações de vítimas até o momento.

Bergson Araujo Costa
30 de Abril de 2026
Homem se assusta com barulho de trovão e corre desnorteado em Juazeiro do Norte; veja vídeo
Ceará

Homem se assusta com barulho de trovão e corre desnorteado em Juazeiro do Norte; veja vídeo

As imagens viralizaram nas redes sociais.

Redação
30 de Abril de 2026
Sede da Escola Pública de Música deve ser entregue em meados de maio, segundo a Secultfor.
Ceará

Acervo da biblioteca Dolor Barreira será transferido para Escola de Música durante reforma

Intervenção na biblioteca em Fortaleza será a primeira em 17 anos. Mudança depende de conclusão de obra na escola.

Ana Beatriz Caldas
30 de Abril de 2026
Uma capivara adulta e peluda, de pelagem marrom-avermelhada, está deitada preguiçosamente em um trecho de grama misturada com terra perto da água. O grande roedor está olhando para a esquerda, com os olhos relaxados, quase fechados, e as patas palmadas estendidas, apoiadas na grama. Ao fundo, um lago ou rio desfocado de cor cinza claro ocupa a maior parte do horizonte, com uma faixa de vegetação verde na margem oposta.
Ceará

Capivaras invadem terreno e idoso de 100 anos tem colheita afetada, em Maranguape

Família aguarda orientação de órgãos ambientais, que prometeram discutir o caso.

Ana Alice Freire*
30 de Abril de 2026
Fragata argentina branca com múltiplos mastros e bandeiras coloridas navega no oceano, acompanhado por um rebocador amarelo e azul ao seu lado. A embarcação destaca-se sob um céu azul com nuvens brancas, compondo uma cena marítima vibrante e imponente.
Ceará

Porto de Fortaleza abre visitação gratuita para fragata da Marinha Argentina

A atividade acontece neste final de semana e precisa de agendamento.

Redação
30 de Abril de 2026
Rio ressurge em gruta de Ubajara após fortes chuvas
Ceará

Rio ressurge em gruta de Ubajara após fortes chuvas

Água pode estar formando novas galerias, diz pesquisadora.

João Lima Neto
30 de Abril de 2026
Um homem e uma mulher sorriem enquanto seguram juntos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima em um pátio de cargas do aeroporto de Fortaleza. Eles estão em frente a uma placa que indica Retirada de Mercadoria, marcando a chegada da estátua sacra ao local.
Ceará

Após 3 dias 'presa', imagem de Nossa Senhora de Fátima é liberada em Fortaleza; veja destino da santa

Receita Federal concluiu desembaraço aduaneiro na noite de quarta-feira (29).

Nicolas Paulino
30 de Abril de 2026
Cadernos de provas do Enem.
Ceará

Enem 2026: prazo para pedido de isenção termina nesta quinta-feira (30); veja como fazer

Todos os estudantes concluintes do ensino médio em escola pública devem solicitar a isenção.

Redação
30 de Abril de 2026
Imagem em close up de mãos com luvas azuis segurando um pote com larvicida e pincel. O material será aplicado em um pote coberto com plástico preto preso por um elástico, com etiqueta indicando ser uma estação disseminadora de larvicida.
Ceará

Fortaleza usa nova tecnologia que ‘envenena’ mosquito da dengue; saiba como funciona

Armadilha de combate às arboviroses transforma o vetor em aliado.

Nicolas Paulino
30 de Abril de 2026