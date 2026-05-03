Com mais de 121 milímetros, Fortaleza tem uma das maiores chuvas de 2026

Com 121,8 milímetros (mm) de precipitação, Fortaleza registrou, nas últimas horas, uma das suas maiores chuvas de 2026. Conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o registro foi feito no posto do Caça e Pesca.

O acumulado da Capital é o maior do Estado neste domingo (3), segundo dados atualizados até as 9h20 pela Funceme. A Cidade ainda registrou 66,6 milímetros no posto localizado na sede da Defesa Civil.

A população enfrentou pontos de alagamentos pela capital cearense durante a madrugada. Um deles foi registrado na região da Praia de Iracema, mais precisamente na avenida Pessoa Anta.

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CIDADES COM CHUVA

De acordo com a Funceme, nas últimas 24 horas, choveu em 130 de 135 municípios cearenses com dados já repassados.

Em São Benedito, região da Ibiapaba, o observado foi 113,7 milímetros de precipitação. Na sequência está a cidade de Tauá, no Sertão Central e Inhamuns, com 97,2 mm.

10 maiores chuvas por posto da Funceme:

Fortaleza (Posto: CACA E PESCA): 121.8 mm

São Benedito (Posto: SAO BENEDITO): 113.7 mm

Tauá (Posto: VERA CRUZ): 97.2 mm

Acopiara (Posto: TRUSSU): 76 mm

Aquiraz (Posto: JENIPAPO KANINDÉ): 72.6 mm

Cedro (Posto: EMATERCE): 70.5 mm

Tauá (Posto: MARRUAS): 70.2 mm

Lavras Da Mangabeira (Posto: IBOREPI): 70 mm

Fortaleza (Posto: DEFESA CIVIL DE FORTALEZA): 66.6 mm

Várzea Alegre (Posto: CANINDEZINHO) : 62.5 mm

REGISTROS EM 2026

Outra grande chuva em Fortaleza foi registrada há quase duas semanas. Entre 18 e 19 de abril, a Cidade registrou um volume que chegou a 123 milímetros.

A maior chuva na capital cearense em 2026 segue sendo a do início de janeiro, com 125 mm.