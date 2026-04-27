Fortaleza e outras duas cidades cearenses registram chuvas de mais de 100 mm

Três municípios cearenses registraram mais de 100 milímetros de chuva das 7 horas da manhã do domingo (26) até as 7 horas da manhã desta segunda-feira (27), segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A maior quantidade do período de 24 horas foi registrada em Fortaleza, no posto Água Fria, com 110 milímetros. Outro posto pluviométrico da capital, Caça e Pesca, registrou 102 milímetros. Esta foi a segunda maior chuva do ano de 2026, até agora.

Além dos acumulados dos postos de Fortaleza, as cidades de Ibiapina e Viçosa do Ceará também tiveram volume expressivo de chuvas no período.

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Em Ibiapina, o acumulado foi de 107,5 milímetros, enquanto Viçosa do Ceará teve registro de 102 milímetros.

No total, pelo menos 90 municípios cearenses registraram chuvas no período. Os maiores volumes ocorreram nas macrorregiões da Ibiapaba e do Litoral de Fortaleza.

Maiores precipitações do período