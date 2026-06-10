Velório de jornalista cearense Cristiane Sampaio ocorrerá em Fortaleza nesta quarta (10)
Cristiane atuava como produtora de TV em Brasília e faleceu na última segunda-feira (8).
A jornalista da TV Câmara em Brasília, a cearense Cristiane Sampaio, de 40 anos, será velada na Funerária Paz Eterna, localizada no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, nesta quarta-feira (10). O momento, que deve contar com a presença de amigos e familiares, está previsto para iniciar às 18h30.
Cristiane Sampaio faleceu na última segunda-feira (8), no quarto do hotel em que residia. De acordo com informações oficiais da perícia, divulgadas pela família da jornalista, a possível causa da morte foi a ocorrência de um mal súbito.
Um boletim de ocorrência obtido pelo Diário do Nordeste apontou que a jornalista foi encontrada sem vida no quarto do Bay Park Hotel. A morte foi constatada por um bombeiro militar.
A funerária em que o velório será realizado está localizada na Avenida Barão de Studart. Já o sepultamento da jornalista ocorrerá no Cemitério Parque da Paz, localizado no bairro Passaré.
Carreira na televisão
Cearense, Cristiane morava na capital federal desde 2016, onde chegou a atuar no cargo de diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) por duas gestões.
Veja também
A jornalista se formou pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e atuou profissionalmente como repórter, produtora de telejornalismo e assessora de imprensa, passando por veículos como a TV Verdes Mares e o jornal O Globo.
Serviço
Velório
- Quarta-feira (10/06) - a partir das 18h30.
- Funerária Paz Eterna - Avenida Barão de Studar, 2780, Dionísio Torres (Fortaleza, Ceará).
Sepultamento
- Quinta feira (11/06) - missa às 10h.
- Cemitério Parque da Paz - Avenida Juscelino Kubitschek, 4454, Passaré (Fortaleza, Ceará).