Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos em Marília, Interior de SP

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida na queda de um avião de pequeno porte em Marília, no Interior de São Paulo, nesta quarta-feira (10). A informação foi confirmada pela equipe de resgate ao portal g1.

As vítimas mortas foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni. O terceiro ocupante da aeronave foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas. A identidade dele não foi revelada.

Aeronave pegou fogo

Veja também País Influenciadora é morta a tiros dentro de casa no interior de Minas Gerais País Mayk Leão, influencer que viu OVNI no Paraná, se afasta das redes sociais após repercussão do caso

O bimotor modelo Beech 58 Baron, de matrícula PT-MDB, caiu no campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), que fica a apenas 1 km de distância da pista do aeroporto de Marília. Com o impacto, a aeronave pegou fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo estão no local para o controle das chamas. As causas do acidente são desconhecidas.