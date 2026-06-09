Mayk Leão, influencer que viu OVNI no Paraná, se afasta das redes sociais após repercussão do caso

O influenciador Mayk Leão, que ficou conhecido por flagrar um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI) em Curitiba, no Paraná, decidiu se afastar das redes sociais após a história sair do seu controle.

Dias atrás, ele desabafou em rede nacional que não tem sido fácil lidar com as consequências da repercussão. "Está sendo muito difícil", afirmou.

O motivo para o desabafo do influenciador é que diversos órgãos oficiais, incluindo a Força Aérea Brasileira (FAB), negaram que tenha sido registrada qualquer anomalia no céu no dia 31 de maio — data em que Mayk relatou em vídeo as supostas aparições.

Além disso, na última segunda-feira (8), o rapaz denunciou que estão matando os animais de sua fazenda, na zona rural de Campo Largo.

"Gente, tem um animal meu morto. Mataram a Margarida", lamentou ele, mostrando o bicho estirado no chão.

"O próximo vai ser eu? Vocês são horríveis. Era um animal saudável. Quem é o próximo? Sou eu. Vocês são monstros. [...] Estão tentando de tudo para me silenciar, destruindo tudo para eu ficar quieto", disparou o influenciador.

Nesta terça (9), segundo a CNN Brasil, ele chamou as autoridades de segurança e prometeu entregar as câmeras de casa.

Veja também País Ovni no Paraná: veja o que se sabe sobre o caso Ednardo Rodrigues Resoluções para o Mistério do OVNI do Paraná

"Ele está mais calmo", diz assessoria

Na nota que anuncia o afastamento de Mayk das redes sociais, a Alcântara Assessoria, que presta suporte ao influenciador, afirmou que ele foi acolhido e que está "mais calmo".

"Estamos fazendo de tudo para cuidar dele no momento. Agradecemos imensamente os e-mails, as mensagens e as palavras de carinho e conforto", escreveu a equipe.

Acrescentaram: "Nossa principal preocupação é com a integridade física, mental e emocional dele e de sua família. Nos comprometemos a zelar por isso. [...] Em breve, o Mayk retornará com suas atividades aqui no Instagram, mostrando seu jeito de ser, fazendo suas publis e trazendo muito conteúdo de qualidade".